Tampa Bay Buccaneersi pobjednici su 55. izdanja “Super Bowla”, finala doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL) nakon što su na Raymond James stadionu u Tampi pred 22.000 gledatelja pobijedili branitelje naslova Kansas City Chiefse sa 31-9.

Tampu je do drugog naslova prvaka u povijesti vodio neuništivi Tom Brady koji je u svom 10. “Super Bowlu” osvojio sedmi naslov prvaka. Brady je u ožujku prošle godine napustio New England Patriotse u kojima je proveo 20 sezona i u kojima je izborio svih svojih prvih devet ulazaka u “Super Bowl” te je odlučio karijeru nastaviti u Tampa Bay Buccaneersima, momčadi koja je jedini naslov osvojila 2003. pobjedom protiv Oakland Raidersa. I već u prvoj sezoni u novom klubu stigao je do trona.

Brady sada ima dva naslova više od ijednog NFL igrača u povijesti i jedan više od ijedne NFL momčadi u povijesti.

Utakmica se igrala na Raymond James stadionu u Tampi koji može primiti više od 65.000 gledatelja, no s obzirom na epidemiju koronavirusa na tribinama je bilo nešto više od 22.000 gledatelja, od čega 7.500 zdravstvenih djelatnika koji su cijepljeni protiv koronavirusa.

Osim po smanjenom broju gledatelja, ovogodišnji Super Bowl bio je poseban zbog još nekoliko stvari. Tampa Bay Buccaneers postali su prva momčad koja je finale igrala na svom stadionu, a njihov quarterback Tom Brady igrao je deseti, rekordni Super Bowl.

The Bucs are the 1st team with four 30-point games in a postseason.

They are the 1st team to beat 3 SB MVP QBs in a postseason (Mahomes, Rodgers, Brees)

Tom Brady is the 1st player in NFL history with 50 Pass TD in a season (including playoffs) for a Super Bowl champion. pic.twitter.com/VbPVbhKg7S

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 8, 2021