Predsjednik hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker rekao je u ponedjeljak za španjolske novine “Marca” kako UEFA neće dopustiti osnivačima Superlige da kontroliraju nogomet u Europi.

UEFA ODGOVORILA SUPERLIGI: Čeferin potvrdio – svi koji će zaigrati u Superligi ne mogu nastupiti na SP-u i Euru

“Iz UEFA-e nećemo dopustiti urušavanje nogometne piramide temeljene na solidarnosti među klubovima i među 55 europskih nogometnih saveza”, izjavio je Šuker, član izvršnog odbora UEFA-a, europske krovne nogometne organizacije.

“Dvanaest klubova ne može kontrolirati čitav europski nogomet, a to kažem iz svog igračkog iskustva. I to kao bivši igrač dvaju od tih klubova, Real Madrida i Arsenala, a sada i kao osoba koja upravlja Savezom”, dodao je.

U nedjelju navečer je 12 bogatih klubova dogovorilo osnivanje Superlige, zatvorenog natjecanja u kojem bi se “što je prije moguće” natjecalo 20 klubova.

UEFA President Aleksander Čeferin: “The players that will play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. They will not be allowed play for their national teams”.

“Nogomet kakav poznajemo sada treba i dalje biti takav. Treba dopustiti malim klubovima i onima srednje veličine da se natječu protiv velikih te da ih pokušavaju pobijediti. To je sport kakvog svi želimo, a kojeg ne žele malobrojni vlasnici klubova”, istaknuo je Šuker.

Šuker je bivši napadač zagrebačkog Dinama, kluba koji je prošli mjesec neočekivano izbacio u osmini finala Europske lige Tottenham, jednog od 12 osnivača Superlige. Šuker je od 1996. do 1999. igrao za Real Madrid pa onda za Arsenal do 2000. godine.

“Potrebno je zahvaliti političarima poput Macrona i Johnsona jer su se svrstali na stranu nogometa kakvog mi želimo”, rekao je Šuker. “Sada je jasno da ovi klubovi žele imati svoje vlastito natjecanje, no što će biti s dječacima iz podmlatka? Hoće li oni, kao uvijek, željeti nogomet u kojem bi igrali, natjecali se i rasli kao igrači?”, upitao je.

UEFA President Aleksander Ceferin:

"The players that play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. We will take all the sanctions that we can.

"We are all united against this nonsense of a project." pic.twitter.com/vKQtcOLRKx

