ŠUKER PROGOVORIO O GORUĆOJ TEMI HR NOGOMETA: Šef HNS-a jasno rekao gdje točno treba biti novi stadion

Ranije najavio da bi želio nacionalni stadion po uzoru na mađarsku Groupama Arenu

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker još se jednom osvrnuo na goruću temu, a to je pitanje izgradnje stadiona. On je s nedavne Skupštini HNS-a poručio kako će se graditi stadion u zagrebačkom Blatu. Međutim, prošlog tjedna za vrijeme posjeta kineskog premijera s delegacijom Lijepoj našoj stigla je vijest o tome da bi se oni mogli investirati u stadion koji bi se gradio u Velikoj Gorici. To je stavilo u drugi plan Šukerov naum jer je jasno da je teško da će se graditi dva stadiona za reprezentativne potrebe.

I dalje za Blato

“Ja sam da za to da se stadion napravi u Zagrebu, u Blatu. Vjerujem Gradu Zagrebu i gradonačelniku Milanu Bandiću, Vladi RH i premijeru Andreju Plenkoviću. Uskoro ćemo izdati priopćenje o tome koliko nogometnog novca možemo dati za stadion”, poručio je Šuker u razgovoru za Sportske novosti i tako ostao pri svojoj ideji.

Najbolji strijelac Vatrenih u povijesti zabio je, inače, svoj posljednji reprezentativni pogodak prije točno 17 godina što je bio i povod razgovoru. Bilo je to u prijateljskom ogledu s BiH kada je dao pogodak za 2-0 iz penala. Ovim putem otkrio je koji mu je bio najdraži pogodak u karijeri.

“To je bio onaj prvi protiv Prištine za Osijek kad sam vrlo mlad debitirao u prvoligaškoj konkurenciji”, kazao je i dodao kako mu je za reprezentaciju najdraži pak onaj protiv Nizozemske na SP-u u Francuskoj.