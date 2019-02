ŠUKER DOBIO NOVI MANDAT U UEFI: Šefu HNS-a ipak nije pošlo za rukom ono što i Slovencu

View this post on Instagram

🇭🇷️ Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker ponovno je izabran u Izvršni odbor Uefe, na novi četverogodišnji mandat, s uvjerljivih 47 glasova! Čestitamo! 👏 / 🇭🇷 Croatian Football Federation president Davor Šuker has been re-elected (47 votes) in the UEFA Executive Committee (2019-2023)! Congratulations! 👏 #BudiPonosan #BeProud #UEFACongress