SUIGRAČ IZ BULLSA ŽESTOKO NAPAO JORDANA I POSLJEDNJI PLES: Poludio je na to što je označen kao ‘cinkaroš’; ‘To je laž, laž i laž…’

Cijeli svijet je posljednjih tjedana pratio ESPN-ov dokumentarni serijal “Posljednji Ples” (The Last Dance), koji prati slavnu generaciju Chicago Bullsa predvođenu najboljim igračem u povijesti Michaelom Jordanom te njihov put do šest naslova.

U serijalu su iznesene neke dosad nepoznate informacije o slavnoj momčadi, kao i nove reakcije glavnih aktera na događaje od preko dva desetljeća ranije.

No, nemaju svi pozitivno mišljenje o “Posljednjem plesu”, a jedan od njih je tadašnji igrač Bullsa Horace Grant koji je u razgovoru za ESPN rekao da je u njemu izneseno puno neistina.

Upravno je on u “Posljednjem plesu” bio glavni sumnjivac za otkrivanje povjerljivih informacija iz svlačionice novinaru Chicago Tribunea Samu Smithu.

“To je potpuna, ali baš potpuna laž. Laž, laž, laž i laž”, rekao je Grant na početku razgovora.

