STRUČNJAK SASUO PALJBU PO SUCU I VAR-U: Njegove riječi glasno će odjeknuti Dinamovom svlačionicom

Sudački ekspert Marijo Strahonja smatra da su i Dinamo i Manchester City oštećeni tijekom njihova međusobnog dvoboja u drugom kolu grupne faze Lige prvaka. Nizozemski sudac Serdar Gozubuyuk nije kod njega dobio prolaznu ocjenu. Strahonja je, naime, u analizi za HRT-ovu emisiju posvećenoj Ligi prvaka , ustvrdio da je Portulalac Joao Cancelo trebao dobiti crveni karton zbog strta nad Danijem Olmom u 19. minuti. Branič je kopačkom zahvatio Olma po glavi, kojim je počela curiti krv pa je utakmicu nastavio s povezom na glavi.

Tri penala

“Trebao je isključiti igrača. To je opasan prekršaj, ozlijedio je igrača, a mogao je i teže. Igrač sa zakašnjelom reakcijom uopće ne ide na loptu. I ozlijedio je suparnika. Svi elementi za crveni karton su tu”, rekao je Strahonja. Također, dodao je kako je sudac trebao dosuditi tri kaznena udarca u korist Cityja.

“Kad je u 22. minuti Mendy ubacio, Theophile je igrao rukom, koja nije bila u prirodnom položaju. Tu čak ne krivim suca, jer on to nije mogao vidjeti, nego VAR sobu kako nisu analizirali situaciju. Stojanovićev start na Davidu Silvi u 42. minuti nije bio intenzitet za penal u Ligi prvaka. U 81. minuti Stojanović je trebao opreznije startati na Gündogana. Sucu nitko ne bi mogao zamjeriti da je dosudio penal. U 82. Perić je nagazio Aguera, to je bio čisti penal”, smatra Strahonja.