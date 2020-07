SUDAC SE OZLIJEDIO U POBJEDI REAL MADRIDA: Pomoć mu ukazivali Realovi doktori, a fanovi Barce burno reagirali; ‘Koga ćete uvesti kao zamjenu?’

Ekipu Reala još tri utakmice dijele do naslova prvaka, prvog nakon 2017. godine

U utakmici 35. kola Primere nogometaši Reala slavili su u Madridu nad Alavesom s 2-0 i tri kola prije kraja prvenstva imaju četiri boda više i bolji međusobni skor od Barcelone.

Alaves se u Madridu nije došao braniti, pa je Joselu već u 3. minuti pogodio gredu, ali je ipak Real poveo nakon prekršaja i kaznenog udarca kojeg je sigurno realizirao Kareem Benzema. Na 2-0 povećao je Marco Asensio nakon preciznog protunapada u u 50. minuti, na dodavanje Benzeme. Dokraja je “Kraljevski klub” znalački čuvao rezultat, te ga još tri utakmice dijele od naslova prvaka, prvoga nakon 2017. godine.

Opasan sudar

Utakmicu je obilježila i jedna pomalo bizarna situacija.

Sudac Gil Manzano ozlijedio se u 26. minuti, dok je rezultat bio 1:0 za Real, zbog čega je utakmica nakratko prekinuta. Manzano se sudario s jednim igračem Alavesa, a nakon toga su mu pomoć na terenu ukazali Realovi liječnici.

Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Sudac je uspio završiti prvo poluvrijeme, no nije mogao više dijeliti pravdu u nastavku pa je tu funkciju u drugom dijelu preuzeo Rodriguez Caraballo, četvrti sudac te utakmice.

Reakcija Barceloninih navijača

Navijači najvećeg Realovog rivala i momčadi koja se s Kraljevskim klubom bori za titulu, Barcelone, taj su događaj prokomentirali na sarkastičan način.

“Sudac se ozlijedio i Real mu pomaže. Zašto ste sve učinili tako očitim?”, “Kvragu, koga će Real sada uvesti kao zamjenu?” i “Manzano izlazi pod poluvremenom, a Carballo ulazi. Real je napravio prvu zamjenu”, samo su neke od takvih reakcija.

Why is Gil Manzano officiating Real Madrid matches 2 times consecutively? Has there ever been a more day light robbery like this? — Ultimate10 (@ClassicMessi10) July 10, 2020

Gil Manzano subbed off at Half time, Hector Rodriguez coming in the second half, Real Madrid with their first substitute of the game — Ultimate10 (@ClassicMessi10) July 10, 2020