Bivši vratar hrvatske nogometne reprezentacije i Monaca Danijel Subašić (35) debitirao je za MNK Varoš Zara Dental Centar koji se natječe u Prvoj županijskoj futsal ligi.

SUBAŠIĆ POTPISAO ZA NOVI KLUB: Legendarni Vatreni vraća se na teren, ali ne u ulozi u kojoj smo ga navikli gledati

Subašić je za Varoš zaigrao u dvoboju protiv MNK Idasse. Međutim, ne na vratima, već kao igrač.

Danijel Subašić is a new player of Croatian futsal club MNK Varoš Zara Dental Centar, an amateur futsal club that competes in the Croatian first regional futsal league of Zadar (third tier). There he will play as an outfield player, preferably forward, and not as a goalkeeper! pic.twitter.com/K9MiPWtZ1K

