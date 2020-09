SUAREZU PROPAO TRANSFER U JUVE: Talijani ekspresno pronašli zamjenu, poznato i gdje će Urugvajac nastaviti karijeru?

Talijanski prvak Juventus pronašao je novog napadača. Nakon što im je propao transfer Luisa Suareza iz Barcelone čini se da će dovesti Alvara Moratu. Zvijezda Atletico Madrida navodno je nezadovoljna statusom u klubu te je spremna nakon četiri godine opet zaigrati u crno-bijelom dresu.

Talijanski novinar Fabrizio Romano napominje kako bi Morata trebao stići na jednogodišnju posudbu vrijednu deset milijuna eura i opcijom otkupa ugovora za 45 milijuna eura-

Juventus are now in talks with Atlético Madrid to sign Álvaro Morata! €10m loan + €45m buy option offered to Atlético.

Atléti are now seriously considering to sell Morata because Luis Suarez is close to be the new striker. He’s ready to leave #FCB as a free agent 🚨 @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2020