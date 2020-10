Urugvajski napadač Luis Suarez (33) potpisao je u krajem prošlog mjeseca dvogodišnji ugovor sa španjolskim nogometnim prvoligašem Atleticom iz Madrida u koji je stigao iz Barcelone.

Suarez je u Atletico stigao bez odštete nakon što je s Barcelonom dogovorio raskid suradnje. Urugvajac je za katalonskog velikana igrao od 2014. do 2020. godine upisavši 283 nastupa i 198 golova. Samo su Messi (634) i Cesar (232) zabili više u povijesti kluba. S Barcelonom je osvojio 13 trofeja pri čemu Ligu prvaka (2015) i četiri prvenstva.

Međutim, novi trener Ronald Koeman otpisao je 33-godišnjeg napadača. Danima se pisalo kako će karijeru nastaviti u Juventusu, no transfer je propao što je iskoristio Diego Simeone koji je odmah reagirao i Urugvajac je sada pred potpisom ugovora za Atletico.

"The way they did things was not right."

Luis Suarez says he cried over the way he was treated by Barcelona before he left for Atletico Madrid.

Full story: https://t.co/rBqD5iE9YD pic.twitter.com/WL3FLt6tqt

— BBC Sport (@BBCSport) October 9, 2020