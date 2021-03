SUAREZ ZABIO ZA PREOKRET I VELIKU POBJEDU ATLETICA: Simeone i društvo pobjegli Barci i Realu

Atletico Madrid napravio je veliki korak ka naslovu prvaka Španjolske nakon što je u Madridu pobijedio Athletic Bilbao s 2-1, te vodi sa šest bodova više od Barcelone i osam od Real Madrida.

Athletic je poveo u 21. minuti pogotkom Ikera Muniaina, a Atletico je izjednačio u nadoknadi prvog dijela, kada je udarac glavom Marcosa Llorentea promijenio smjer i završio u mreži.

Atletico je pobjedu donio Luis Suarez koji je u 49. minuti izborio penal, a potom ga sam realizirao za njegov 18. pogodak sezone.

Diego Simeone has now won more games in charge of Atlético Madrid than any other manager in the club's history:

◎ 514 games

◉ 309 wins

◎ 60% win rate

El Cholo cements his legacy as a club legend. 🙌 pic.twitter.com/nb0M0w0tzD

— Squawka Football (@Squawka) March 10, 2021