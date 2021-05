STVORIO DOSAD NEVIĐENI KAOS: Kako je Sosa izazvao efekt leptira i upropastio si reprezentacijsku karijeru u Njemačkoj i Hrvatskoj?

Komentar: Tko je kriv za krah reprezentacijske karijere Borne Sose, najboljeg hrvatskog lijevog beka još od Roberta Jarnija? On sam jer je nestrpljiv? Nijemci jer su mu ponudili opciju koja na kraju nije moguća? Dalić jer ga nije pozvao na vrijeme?

Efekt leptira označava da u složenim, nelinearnim dinamičkim i determinističkim sustavima postoji velika osjetljivost na mala odstupanja od početnih uvjeta. Iz tog razloga čak i vrlo male razlike u početnim uvjetima mogu dovesti do bitno različitih ishoda.

Za ovu je metaforu zaslužan je meteorolog Edward Norton Lorenz u potrazi za formulom za nepogrešivo predviđanje vremenskih prilika. Primijetio je da i minimalna odstupanja kod unesenih podataka dovode do golemih razlika u rezultatima vremenske prognoze. Lorenz je sintagmu prvi put upotrijebio u predavanju, “Može li mahanje krila leptira u Brazilu uzrokovati tornado u Texasu”, na sastanku Američkog udruženja za unapređivanje znanosti u Washingtonu. Ta je rečenica kasnije ušla u popularnu kulturu, a metafora se koristi se kod vremenske prognoze, kod opisa kretanja dionica na tržištu, koje su teško predvidive, a sintagma se koristila i u nekim holivudskim filmskim hitovima poput Jurskog parka ili “Butterfly Effecta”.

Potpuni kaos

Kada je ulazio u pregovore oko promjene državljanstva, Borna Sosa vjerojatno nije niti sanjao da će time izazvati efekt sličan onom o kakvom je svojevremeno pričao Lorenz. Međutim, Sosin transfer u njemačku reprezentaciju, rezultirao je potpunim kaosom i to ne samo u hrvatskoj reprezentaciji, koja je na kraju, ironično, ispala tek kao gledatelj s kantom kokica u rukama, već i u DFB-u, kao i FIFA-i.

Sosa je navodno državljanstvo zatražio prije dva mjeseca, a dobio ga je bez ikakvih problema. Sosina majka rođena je u Berlinu i dio života provela je u Njemačkoj pa Borna nije imao previše problema s dobivanjem državljanstva. Isto tako i baka mu je godinama živjela u Ulmu, a Sosa dobro govori jezik i kao dječak je često boravio u Njemačkoj te na koncu član je Stuttgarta još od 2018. godine, kada je za sitnih šest milijuna eura prešao iz Dinama.

Izdajnik

Sosa se za promjenu državljanstva navodno odlučio jer nije htio više čekati na poziv Zlatka Dalića u A selekciju hrvatske reprezentacije, a pojavila su se i nagađanja kako je cijeli postupak dobivanja državljanstva zatražen zbog dobivanja radne dozvole u Engleskoj. Naime, Sosa navodno na ljeto planira transfer u Leeds United, a da bi dobio radnu dozvolu mora ili biti reprezentativac Hrvatske i to A selekcije ili, što je u ovom slučaju bilo jednostavnije, biti državljaninom Njemačke, jer Njemačka spada u onih devet europskih zemalja čiji državljani imaju pravo rada u Engleskoj bez radne dozvole.

Bilo kako bilo, koji god je Sosa inicijalni motiv imao, na kraju je njegova odluka izazvala čitav niz gotovo skandaloznih događaja, odnosno, nastupio je efekt leptira gdje je njegova inicijalna odluka o promjeni državljanstva stvorila čudovišni uragan. Prvo, cijela ta priča oko promjene državljanstva iskomunicirana je vrlo loše, gotovo amaterski. Priča je procurila u medije, mediji su se nakon toga satima zabavljali nagađanjima, napuhavali priču, “nabrijavali” javnost i modelirali im mnijenje, a kako je riječ o igraču Stuttgarta i ponajboljem lijevom beku Bundeslige, vijest je odjeknula Europom. U Hrvatskoj je odmah proglašen izdajnikom, navijači su se odmah digli na noge i krenuli ga prozivati po društvenim mrežama. Zatim se oglasio HNS i Zlatko Dalić koji je kratko poručio da mu je Sosa bio na radaru, da ga je planirao zvati, ali ostao je rezerviran i rekao da podržava odluku kakva god ona bila.

Neki drugi zaposlenici HNS-a poput izbornika U-19 reprezentacije Josipa Šimunuća nisu bili tako blagonakloni prema Sosi. Popularni Joe proglasio je Sosin potez lošim i poručio mu da su “mnogi dali život za Hrvatsku i da je sramota što se on odlučio za Njemačku”, ili tako nekako.

Pokopao ga FIFA-in statut

Uglavnom, Sosa je možda i očekivao ovakve komentare svojih dojučerašnjih sunarodnjaka, ali jamačno nije predvidio kakav je kaos napravio u svom novom, ili sada već bolje rečeno, nesuđenom savezu. Još uvijek ne možemo dokučiti kako je moguće da jedan ugledan savez poput DFB-a napravi toliki previd i potpuno zaboravi na novo pravilo FIFA-e koje izravno brani Borni Sosi da nastupa za Njemačku. Naime, u FIFA-ino statutu, konkretnije, u stavku 2, članka 9., stoji sljedeće.

Zahtjev za promjenu saveza može biti odobren samo u sljedećim okolnostima: Da je igrač bio uveden u igru na utakmici službenog natjecanja bilo koje razine (osim A međunarodne razine) bilo koje vrste nogometa svog sadašnjeg saveza i da je u vrijeme kad je bio uveden u igru na svojoj prvoj utakmici službenog natjecanja bilo koje vrste nogometa svog sadašnjeg saveza već je imao državljanstvo saveza koji želi predstavljati.

Drugim riječima, Sosa je njemačko državljanstvo morao imati u trenutku kada je prvi put nastupao još za U-17 reprezentaciju, dakle najmlađu selekciju u kojoj se igraju službene utakmice. Podsjetimo, Sosa je posljednju utakmicu za mladu reprezentaciju Hrvatske odigrao u studenom lani protiv Škotske, a državljanstvo je zatražio tek ove godine i na njega ima potpuno pravo, ali nažalost zbog statuta FIFA-e neće moći igrati za njemačku reprezentaciju.

Kulturno mu se zahvalili

Zvuči suludo, sramotno, nevjerojatno, neuvjerljivo pa na koncu i skandalozno da jedan nogometni savez, jedna ozbiljna i svjetski cijenjena institucija poput DFB-a nije znala za ovo pravilo, ali doista, ne trebate biti pravnik niti ekspert da biste jednostavno zaključili – pravilo je takvo, činjenice su takve i protiv pravila i činjenica se ne može. Nijemcima je preostalo, baš onako balkanski, tražiti rupu u zakonu, lobirati, kumiti i moliti FIFA-u da im progleda kroz prste, ali na kraju je direktor reprezentacije Oliver Bierhoff javno rekao kako Sosa ipak neće moći nastupati za reprezentaciju i kulturno mu se zahvalio.

Efekt leptira odradio je svoje i za Sosinu priču sada zna cijeli svijet, za ovaj članak iz FIFA-inog statuta sada znaju ama baš svi i DFB se doveo u veoma neugodnu poziciju u kojoj se morao javno odreći Borne Sose i indirektno priznati da su napravili ogroman i sramotan propust.

Natrag se više ne može

No, kaos tu ne staje, barem ne za Sosu. Mladi naturalizirani Nijemac sada sigurno neće moći nastupati za Njemačku, ali neće moći, vrlo vjerojatno, ako i jedni i drugi imaju imalo morala i principa, niti za Hrvatsku. Jedan od najboljih mladih lijevih bekova u Europi, možda nikada neće postati reprezentativcem neke A selekcije.

Eto, ‘ajde, još čak i možemo zamisliti scenarij u kojem će ga Zlatko Dalić pomilovati. Ako je Dalić nešto dokazao svih ovih godina jest da je uvijek bio gospodin, da je spreman oprostiti, da može dati drugu šansu i da voli ispasti bolji čovjek. Ali opet, Sosa si je u ovih nekoliko dana stvorio jako puno neprijatelja. Prije svega podosta neopreznim izjavama koje je dao za naše medije, a u kojima je iznosio konkretne razloge zašto se odlučio igrati za Njemačku, među kojima se moglo vidjeti i objašnjenje da je to “poslovna odluka”, a onda i brisanjem svih slika u hrvatskom dresu s društvenih mreža, što će mnogi Hrvati, pa možda i hrvatski reprezentativci, shvatiti kao svetogrđe. Sve u svemu, jako je teško zamisliti Sosu ponovo u hrvatskom dresu.

To mu nije trebalo

Sosa je možda dobio jednu sitnu zadovoljštinu, ako je doista, kako neki kažu, sve ovo primarno radio kako bi si osigurao transfer u Premiership, onda je tu bitku dobio i može biti zadovoljan. Međutim, eto, izazvao je takav efekt leptira, to jest, stvorio je totalni kaos u DFB-u, koji se sada mora vaditi iz blata i posipati pepelom, FIFA-i, koja se također našla usred žiže zbivanja zbog rigoroznog pravila, HNS-u, koji se našao u delikatnoj situaciji i ad hoc je suočen s problemom na koji nije računao, a na koncu najviše problema napravio je baš samom sebi jer, ako je vjerovati Daliću, Sosa bi vrlo brzo postao A reprezentativcem, možda već i na Euru, a zbog nestrpljivosti sada neće nastupati niti za jednu reprezentaciju.

Dakle, sa sigurnošću se može reći da mu ovo doista nije trebalo u životu. Kada su u pitanju Hrvati, pratit će ga ovaj skandal kroz cijelu karijeru, bit će mu stigma i krimen, čak i ako bude jednog dana igrao za nacionalnu vrstu. Što se Nijemaca tiče, po svom habitusu su perfekcionisti, ne vole se sramotiti, ne vole se ispričavati i ne vole biti u krivu, a sada su ispali potpuni diletanti koji ne poznaju statut FIFA-e manje od nekog novinara, neke tamo redakcije, u Hrvatskoj. Dakle, posljedice će itekako osjetiti i oni.

Zašto su ga htjeli Nijemci?

Ostaje nam na koncu samo jedan žal i to ogroman. Pasioniranim ljubiteljima nogometa, među koje pripada i autor ovog komentara, sasvim je nevažno za koju će Sosa igrati reprezentaciju, ali da igrač njegova kalibra neće igrati niti za jednu od ovih dvaju reprezentacija, a pogotovo za Hrvatsku, e to je prava šteta.

Spomenimo samo o kakvom je igraču riječ i zašto je Njemačka toliko zagrizla za Sosu, odnosno pokušajmo dokučiti, ako je to moguće, zašto nije na vrijeme pozvan u reprezentaciju jer da jest, do ovog efekta leptira ne bi niti došlo.

Sosa ove sezone igra fantastičan nogomet i jedan je od najboljih, ako ne i najbolji lijevi bek Bundeslige. Njemačka reprezentacija žudi za jednim kvalitetnim bekom koji ima fantastičnu moć ponavljanja, koji igra u oba pravca, kojeg krasi urođeni bekemovski centaršut i koji već s 23 godine igra gotovo na razini svjetske klase. Njemačka na poziciji lijevog beka i wingbacka ima solidne, ali ne pretjerano jake igrače, poput Marcela Halstenberga, Robina Gosensa i Phillipa Maxa, a nije nam problem ustvrditi kako je Sosa daleko bolji i iskoristiviji igrač od njih.

Ove sezone ima deset asistencija u 26 utakmica, vrijedi 12 milijuna eura i već se sada nagađa kako će na ljeto karijeru nastaviti u Leedsu koji je za njega spreman dati više od 20 milijuna eura. Sosa ima još podosta razvojnih godina pred sobom i tek se treba u potpunosti profilirati i ostvariti transfer u neki veliki klub, pa se zapravo još uvijek ne zna koliki je njegov stvarni potencijal.

Razumljiv je, dakle, potez Njemačke koja je vidjela sjajnu priliku da preotme i osigura sjajnog lijevog beka, a opet s druge strane nejasan je potez Dalića koji ga je, očito, držao predugo na ledu. Što se hrvatske reprezentacije tiče, brojke tu idu u potpunosti u korist Sose.

Zašto ga nije htio Dalić?

Dalić ima Bornu Barišića koji igra solidno u Rangersima, doduše igra malo manje solidno u reprezentaciji, ali dobro, on je tamo uistinu najmanji problem kada se pogleda šira slika. Statistika mu je solidna i on nije upitan.

Druga Dalićeva opcija je Domagoj Bradarić, koji za razliku od Barišića ne igra baš svaku utakmicu za Lille i veoma je daleko od dobre forme. Bradarić je još od konca siječnja u silaznoj putanji. U posljednjih 15 utakmica Bradarić je samo dva puta igrao 90 minuta i to još tamo zimus, čak je sedam utakmica odgledao s klupe ne dobivši niti minute, a u posljednjih pet utakmica odigrao je negdje oko 54 minute sve skupa.

Treća Dalićeva opcija, moramo to tako reći, definitivno je najbizarnija. Naime, iz nama još uvijek nepoznatog razloga izbornik uporno poziva 28-godišnjeg Darija Melnjaka. Melnjak je igrač turskog Rizerspora, 12. plasirane momčadi Superlige i ove sezone ima svega tri asistencije iz 27 nastupa, ali vrlo je važno reći da je Melnjak od veljače naovamo sporedni igrač turskog kluba. U posljednjih 13 utakmica, čak šest je odgledao s klupe, a trener mu je u nekim utakmicama znao davati tek po pet minuta ili čak minutu na terenu.

Tko je kriv?

Sosa bi, de facto, trebao biti barem drugi, ako ne i prvi izbor za lijevog beka u hrvatskoj reprezentaciji. Zašto nije ranije pozvan, to još uvijek, nažalost, ostaje misterij. Hrvatska ima izbornika koji, dok obnaša tu dužnost, ima potpuno pravo donositi odluke kakve on želi, bile one ispravne ili neispravne. Tko je kriv za krah reprezentacijske karijere Borne Sose, najboljeg hrvatskog lijevog beka još od Roberta Jarnija? On sam jer je nestrpljiv? Nijemci jer su mu ponudili opciju koja na kraju nije moguća? Dalić jer ga nije pozvao na vrijeme?

Tko je kriv za to što Sosa gotovo sigurno nikada neće biti reprezentativac neke države. Eto, prosudite sami.

