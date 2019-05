STVARNOST JE STIGLA U HNL: HNS predstavio uvođenje VAR-a pod paskom Brune Marića

Marić je detaljno objasnio kako izgleda korištenje VAR tehnologije na utakmici

Hrvatski nogometni savez održao je konferenciju za medije u prostorima Sudačke komisije u Sesvetama tijekom koje su brojni predstavnici medija upoznati s VAR tehnologijom i opremom, u čemu je sudjelovao i najveći svjetski stručnjak za VAR, tehnički direktor IFAB-a David Elleray”, stoji u HNS-ovu priopćenju.

“Danas smo na trećem VAR seminaru u Hrvatskoj, a svaki od njih odvija se po strogom protokolu IFAB-a. Ista oprema koju danas vidite koristit će se na hrvatskim stadionima. Proces uvođenja VAR tehnologije je vrlo dug i opširan te svaki sudac mora proći određeni broj isječaka i utakmica prije nego što je spreman koristiti VAR tehnologiju. Ipak, s obzirom na to što će VAR tehnologija donijeti hrvatskom nogometu i na sve ono što je već donijela svjetskom nogometu, ništa nam nije previše teško. Nadam se da ćemo uspjeti do proljetnog djela sljedeće sezone uvesti VAR tehnologiju na svaku utakmicu. Najvažnije je da se greške umanje i izbace, no važno je zapamtiti kako sudac na terenu i dalje odlučuje o svemu, a tehnologija mu samo pomaže da pogleda detalje”, poručio je voditelj projekta uvođenja VAR sustava u Hrvatsku Ante Kulušić.”

Projekt uvođenja VAR tehnologije financiran je sredstvima iz Fifnog Forward programa, što je detaljnije objasnila voditeljica odjela međunarodnih poslova i licenciranja Ivančica Sudac.

Posebna prostorija

“Uvođenje VAR tehnologije dio je strateškog programa Hrvatskog nogometnog saveza za razdoblje između 2016. i 2020. godine, a s planiranjem ovog projekta započeli smo još u vrijeme kada je FIFA donijela odluku kako će VAR tehnologija biti primijenjena na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Prve razgovore o uvođenju VAR tehnologije obavili smo u proljeću 2018. godine te smo nakon toga slijedili sve potrebne korake i pripremili plan projekta kako bismo se aplicirali za sredstva iz Fifinog programa Forward, koji služi za pomoć savezima članovima u provedbi poslovnih i sportskih projekata. Trenutno smo u fazi realizacije projekta te slijedimo strogi protokol kojeg su uvele FIFA i IFAB, a projekt uvođenja VAR-a provodimo u suradnji s vlasnicima televizijskih prava za Hrvatski Telekom Prvu ligu te s tehničkim partnerom Croatelom. Hrvatski nogometni savez prvi je u ovom dijelu Europe koji uvodi VAR tehnologiju, prije svega zato što se svaka utakmica HT Prve lige prenosi na televiziji – a VAR je koristan samo onda kada utakmicu snima dovoljan broj televizijskih kamera preko kojih se situacije ponekad na ekranu mogu vidjeti čišće nego što ih sudac vidi na terenu. VAR tehnologiju počet ćemo koristiti tek onda kada nam IFAB potvrdi da su infrastruktura, tehnologija i suci koji je koriste potpuno spremni.”

Također, objasnila je kako u Hrvatskoj neće postojati centralna prostorija za VAR tehnologiju, već će na svakom stadionu biti osigurana posebna prostorija kako bi se smanjila mogućnost problema sa signalom.

“Mediji su vrlo važni za ovaj projekt te novinari mogu pomoći javnosti kako bi razumjela što VAR može, ali i ono što ne može i ne smije. Drago mi je što sam u ime IFAB-a došao u Hrvatsku te mogu svjedočiti ovom posebno trenutku u hrvatskom nogometu. Prije nego što uvedu VAR tehnologiju, svako natjecanje i savez moraju dobiti odobrenje Fife i IFAB-a, a HNS za sada sasvim točno prati raspored uvođenja te su prisutna administracija i instruktori vrlo kvalitetni”, izjavio je Elleray o dosadanjem napretku po pitanju uvođenja VAR-a u HT Prvu ligu.

“VAR tehnologija je najvažnija i najbrža revolucija u modernom nogometu – VAR se prvi put koristio na nogometnoj utakmici 2016. godine, a već je 2018. godine korišten na najvažnijoj utakmici na svijetu. Naša misao vodilja za VAR tehnologiju i za video pomoćne suce jest što manje miješanja u igru uz što veći pozitivan učinak. Cilj VAR-a jest zaustaviti jasne i očite greške te skrenuti pozornost na važne situacije koje je sudac propustio. VAR tehnologija namijenjena je da se koristi isključivo u trenucima koji mogu promijeniti utakmicu, a to su (1) golovi, (2) kazneni udarci, (3) dosuđeni crveni kartoni ili neprimijećeni incidenti za crvene kartone te (4) situacije zamjene identiteta.”

VAR instruktor Bruno Marić i njegov pomoćnik Tomislav Šetka nakon toga su predstavnike medija upoznali s opremom koja će se koristiti za VAR, a Marić je detaljno objasnio kako izgleda korištenje VAR tehnologije na utakmici. Predstavnici medija imali su potom priliku vidjeti kako funkcionira korištenje opreme u praksi s nekoliko zanimljivih primjera iz MAXtv Prve lige.