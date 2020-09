Modri su drugi put zaredom slavili na Poljudu

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk s 2-1 upisavši i četvrtu pobjedu ove sezone. Golove za “Modre” zabili su Lirim Kastrati (41) i Mislav Oršić (50), dok je strijelac za domaći sastav bio Stanko Jurić (88). Bila je to druga uzastopna pobjeda “Modrih” na Poljudu nakon 2-0 iz ožujka, a zanimljivo bio je ovo treći derbi u nizu s gostujućom pobjedom.

“Bilo je puno upitnika uoči derbija, no bez obzira na to vidjeli smo jedan korektan nogomet. Vidjeli smo Hajduk koji je do rezultata 0:0, dok je imao aktivu igrao dobro, nedostajalo mu je možda još malo kvalitete u nekim situacijama prema naprijed, gdje su imali neke situacije iz kojih su mogli puno više napraviti. Dinamo se tražio, a pred kraj prvog poluvremena iskoristio je jednu nepažnju uže obrane Hajduka, došao u prednost i poslije je sve išlo na mlin Dinama koji je mogao pobijediti i s više golova razlike”, rekao je Igor Cvitanović u HRT-ovoj emisiji Stadion.

“Mislim da Hajduku nedostaje pravi ‘killer’, kako mi kolokvijalno znamo reći, igrač koji živi za gol, igrač koji je u 16 metara opća opasnost, Hajduk nema trenutno takvog igrača. Sve se dobro napravi do 16 metara, ali poslije nema tog igrača koji može poentirani nakon što se sve dobro pripremi. To je osnovni problem Hajduka. No, Hajduk je odigrao dobru utakmicu do tog prvog gola i trebat će još puno rada i muke da se sve posloži na kvalitetniji način”, smatra Cvitanović.

Sudački ekspert Mario Strahonja bio je oak bez zamjerki na suđenje Ivana Bebeka.

“Sudac Ivan Bebek i njegov tim bili su vrlo homogeni i uvjerljivi cijelu utakmicu, s ujednačenim kriterijem ‘kupili’ su povjerenje igrača i stručnog stožera obje ekipe, s time da iskustvo koje Bebek ima, koje je gradio ovih 20 godina korak po korak upravo je bilo prikazano kroz ovo suđenje. Suđenje je bilo apsolutno bez pogrešaka, staloženo, mirno, sve odluke su mu bile na mjestu, povjerenje prema igračima i obostrano, bilo je lijepo gledati ovaj derbi”, poručio je Strahonja.