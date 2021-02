Đoković je u posljednjem meču pobijedio Raonića i osigurao četvrtfinale Australian opena

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković svladao je u nedjelju Miloša Raonića sa 7:6 (7-4), 4:6, 6:1, 6:4 i tako osigurao četvrtfinalni obračun protiv Aleksandera Zvereva na Australian Openu.

ĐOKOVIĆ NAKON POBJEDE PROGOVORIO O GORUĆOJ TEMI: ‘Da je u pitanju bilo koji drugi turnir, povukao bih se, to je sigurno’

Đoković je u prethodnom kolu unatoč ozljedi mišića trbušnog zida uspio pobijediti Amerikanca Taylora Fritza, a njegova povreda i pobjeda uspros njoj postala je jedana od glavnih tema na australskom Grand slamu.

ĐOKOVIĆ OTKRIO ŠTO GA VEĆ DUGO MUČI: ‘Volio bih da smo u dobrim odnosima, nekad me to baš dira…’

“Bio je veliki oblak sumnje nad mojim nastupom. Nisam baš siguran je li mi je odgovaralo što nije bilo mnogo dugih razmjena, vjerojatno je. Pod tabletama protiv bolova sam više od 48 sati, i to vrlo jakim. Ne znam kakva je šteta učinjena, uvijek ima još štete“, poručio je Đoković nakon meča.

‘Treba biti poput Nadala’

Slavni teniski trener Patrick Mouratoglou, koji trenutno vodi Serenu Williams, u razgovoru za Eurosport dao je svoje mišljenje o toj situaciji.

“Rafael Nadal ima problema s leđima, a Novak s trbušnim mišićima. Znaju za svoje ozljede i svjesni su da mogu postati gore. Nadal pokušava što prije završiti svoje mečeve da bi što kraće bio na terenu jer očito nije spreman, a Đoković treba raditi isto. Ali Novak je u težoj poziciji jer ima ozljedu trbušnih mišića, a oni su aktivni u svakom udarcu”, poručio je pa istaknuo da je priča da Đoković lažira ozljede apsolutna besmislica:

“On bi uvijek igrao umne igrice sa svojim protivnicima kada bi se našao u teškoj situaciji. To je radio i prije; kada mu nije išlo najbolje pretvarao bi se da je odustao, da ga nema tu, pa bi onda odjednom proigrao. No, nikad nije lažirao ozljedu, on je šampion i zna se nositi s pritiskom. Kada se dogodila ozljeda protiv Fritza Novak je vjerojatno mislio da je teža no što je bila. Vidjeli smo zatim kako je igrao protiv Raonića, tako ne možete igrati s puknutim mišićem. No, jasno je da je imao nekakav problem, nije ništa izmislio.”