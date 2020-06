Modri su osigurali treći naslov u nizu

Nakon što su nogometaši Lokomotive velikim preokretom slavili protiv Hajduka 3-2 Dinamo je osigurao treći naslov prvaka u nizu. Unatoč tomu pojavljuju se kritički tonovi prema igri Modrih jer momčad Igora Jovićevića nije uvjerljiva kao što je o bio slučaj prije tromjesečne pauze i pod dirigentskom palicom Nenada Bjelice.

“Nije lako nakon Bjelice, on je napravio vrhunski posao, vrhunski rezultat. Nije korektno stavljati Jovićeviću ili bilo kom treneru taj teret Bjelice. Jovićević ima konformnu situaciju, može pripremati momčad za sljedeću sezonu, davati prilike mladima. Ne treba suditi igru Dinama prema onome što se sad događa. Livaković je reprezentativni vratar i kad momčadi ne ide dobro on će ga sigurno izvlačiti. No, Dinamo je igrao s Goricom, koja igra fizički nogomet, protiv njih je jako teško”, prokomentirao je Igor Cvitanović u HRT-ovoj emisiji Stadion.

“Sigurna je i pauza utjecala, ali i velika prednost Dinama, kao i prilike mladim igračima. Sve je to splet okolnosti”, dodao je.

Modri su prvi 72 boda šest kola prije kraja. Na drugo mjesto je sa 53 boda izbila Lokomotiva. Treći Osijek i četvrta Rijeka imaju po 52 boda, a Hajduk je sada peti sa 51 bodom. Upravo su to četiri momčadi koje će se u preostalih šest kola boriti za drugu poziciju koja donosi plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka.