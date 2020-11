Hrvatska je u zadnjem kolu Lige nacija odigrala odličnu utakmicu protiv Portugala u Splitu, ali nije uspjela izbjeći poraz

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je ostanak u elitnom razredu Lige nacija premda je u susretu posljednjeg kola u Splitu izgubila od Portugala sa 2-3, a u drugom susretu Francuska je pobijedila Švedsku sa 4-2.

PORTUGALSKI IZBORNIK SIPAO HVALOSPJEVE O VATRENIMA, OTKRIO DA OD NJIH OČEKUJE VELIKE STVARI: ‘Tada ćete biti jedni od najjačih…’

Oba gola za Hrvatsku zabio je Mateo Kovačić (29, 65), dok su strijelci za Portugal bili Ruben Dias (52, 90) i Joao Felix (60). Hrvatska je od 52. minute igrala bez isključenog Marka Roga.

PORTUGALCI NISU SKRIVALI ODUŠEVLJENJE NAKON POBJEDE NAD VATRENIMA: Otkrili su i što im je na Poljudu radilo velike probleme

Hrabra i desetkovana Hrvatska poražena je golom u zadnjoj minuti i tako nije nagrađena za odličnu predstavu protiv europskih prvaka koji su u Splitu nastupili u najjačem mogućem sastavu s Cristianom Ronaldom, Joaom Felixom, Rubenom Fernandesom i Diogom Jotom.

‘Vatreni vjerojatno nikad više neće ovako izgledati’

Nastup Vatrenih protiv Portugala prokomentirao je proslavljeni hrvatski nogometaš, a sada trener, Igor Pamić koji je pohvalio predstavu Dalićeve ekipe.

“Napokon su pokazali jedno dobro lice. Uvijek može biti bolje, ali s obzirom da je ova momčad prvi put igrala zajedno i da vjerojatno više nikad neće, ja sam iz svog kuta jako zadovoljan. Igrali smo, po meni, protiv trenutno jedne od najjačih momčadi na svijetu i drago mi je zbog atmosfere, dečki i izbornika da su bili na pravom nivou”, rekao je Pamić.

Kovačićev utjecaj

Dvostruki strijelac za Hrvatsku na Poljudu bio je Mateo Kovačić, igrač koji je bio na velikom udaru kritika zbog svojeg nastupa u prijašnjim utakmicama.

“Ja Kovačića ne gledam kroz prizmu statistike, to jest golova. Gledam koliko je on bitan za igru hrvatske reprezentacije. Kovačić je pod velikim pritiskom, bez obzira što je igrao u najvećim klubovima, u reprezentaciji se ne snalazi”, prokomentirao je Pamić pa naglasio:

“Osobno kao navijač i trener ne vidim Kovačića kao tako lošeg, on nikada nije odigrao slabu utakmicu. Međutim, očekivanja su uvijek najveća i glavno je pitanje je li izbornik zadovoljan. Isto tako znamo da su tu Modrić i Brozović koji igraju u strašnoj formi pa možda Kovačić onda ne izgleda toliko dominantno, ali ja ga svejedno volim vidjeti u prvoj momčadi. Od njega se uvijek može nešto očekivati, on i kada je slab, kada ne da sve što bi mogao, on je i dalje jako bitan za igru naše reprezentacije.”

Opasni na Euru

Izbornik portugalske nogometne reprezentacije Fernando Santos istaknuo je nakon utakmice kako mu je važna pobjeda na Poljudu jer je Hrvatska jaka momčad s klasnim igračima koja će na idućem Europskom prvenstvu biti jedna od najjačih ekipa, a Pamić se osvrnuo i na tu temu.

“S ovakvim Modrićem, Brozovićem i Vlašićem možemo protiv svakoga, to uopće nije sporno. S druge strane, vidjeli smo svi, a to je priznao i izbornik, da imamo problema s obranom koja nije kompletna. Mi nažalost nismo bili na pravom nivou, imamo problema s bekovima, nemamo prevelik roster u obrani, ali najvažnije je da izbornik zna gdje je problem i ne sumnjam da će te stvari posložiti”, izjavio je pa zaključio:

“Vidjeli smo svi koliko smo opasni i nadahnuti kad nam je dan, a isto tako možemo strahovito dobro igrati na rezultat, što je možda i najbitnije za veliko natjecanje. Ako budemo kompletni i ako izbjegnemo neke nepredvđene nedaće Hrvatska može izgledati jako opasno na Europskom prvenstvu.”