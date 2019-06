STRUČNJACI RAZVALILI VATRENE NAKON PORAZA OD TUNISA: ‘Možemo se samo pitati što će biti kada oni odu’

Bila je to posljednja utakmica svjetskih doprvaka ove sezone nakon koje većina reprezentativaca odlazi na zasluženi odmor

U prijateljskoj utakmici igranoj u Varaždinu pred 8.100 gledatelja, hrvatska nogometna reprezentacija je izgubila od Tunisa sa 1-2 upisavši prvi poraz od neke afričke reprezentacije.

VATRENI RAZOČARALI U VARAŽDINU I IZGUBILI OD TUNISA: Gosti iskoristili sve mane Hrvatske u mješovitom sastavu i zasluženo pobijedili

Tunis je poveo u 16. minuti golom Anicea Badrija, izjednačio je Bruno Petković u 47. minuti, a pobjedu gostima donio je Naim Sliti iz jedanaesterca u 70. minuti.

Očajno prvo poluvrijeme

“Prvo poluvrijeme dosta loše. Moramo biti iskreni i reći – ova formacija nam ne odgovara, s obzirom da su oni bili jako brzi u napadu i agresivni na prvoj lopti. Mislim da je umor ostavio dosta traga, trebalo je vremena da uđemo u utakmicu”, prokomentirao je stručni komentator Nove TV Mate Bilić.

“U drugom poluvremenu to je bilo bolje, kada smo se vratili na našu standardnu formaciju s četvoricom iza. Prvo poluvrijeme smo ostavljali dosta dubine, to nam je stvaralo probleme. Tunižani su to znalački koristili, ali nisu bili efikasni, sreća je što smo otišli na odmor s minimalnim zaostatkom. Vidi se koliko nam trebaju Modrić i Perišić treba našoj reprezentaciji i možemo se zapitati što će biti kad odu”, dodao je.

Puno mjesta za leđa obrane

“Moramo priznati da to nije izgledalo najbolje i da smo imali problema, pogotovo u otvaranju igre. Griješili smo u osnovnom pasu i ostavljali puno mjesta iza leđa naše obrane. Tunis je to izvanredno koristio, ono što me fascinira je njihova brza tranzicija, s četiri-pet igrača dolaze u završnicu”, rekao je pak Mario Carević.

“Sama promjena formacije u drugom je poluvremenu donijela mir, mislim da je to izgledalo puno bolje”, poručio je Carević.