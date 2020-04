Od ljeta 2017. godine vodio je drugu maksimirsku momčad kao i juniore u Uefinoj Ligi prvaka mladih, gdje je plave dvaput uzastopno doveo do četvrtfinala

Legenda Modrih, Milivoj Bračun, u srijedu je rekao kako misli da se Igora Jovičevića neće previše pitati u Dinamu. Dan kasnije sličnu je stvar izjavio i bivši hrvatski izbornik i nekadašnji trener Dinama Otto Barić.

LEGENDA DINAMA OBJASNILA KAKO STVARI STOJE: ‘Njega se neće previše pitati. Još jednom je Zdravko preuzeo sve konce u klubu’

“Bez obzira na to što on poznaje većinu mladih igrača nisam siguran da će naći onaj pravi balans između iskusnijih i mlađih te bi se vrlo brzo mogao naći u problemima. U Hrvatskoj ima puno iskusnijih trenera koji bi taj posao napravili puno bolje od njega”, rekao je Barić za SportKlub.

“Hoće li on imati glavnu riječ kada se radi o odabiru igrača? Nisam siguran da hoće jer su oko njega ljudi s puno više iskustva i boljim statusom u klubu. Nemojte me krivo shvatiti, ja mu želim svu sreću, odličan je dečko, ali znate da u Dinamu nemaju baš razumijevanja s trenerima tako da mislim da on neće biti iznimka”, poručio je.

Jovićević je od ljeta 2017. godine vodio je drugu maksimirsku momčad kao i juniore u Uefinoj Ligi prvaka mladih, gdje je plave dvaput uzastopno doveo do četvrtfinala. Ovogodišnji četvrtfinalni dvoboj protiv Benfice odgođen je zbog pandemije, a u međuvremenu je Jovićević preselio u udarni sastav postavši tako već 22. trener Modrih u eri Zdravka Mamića.

Treneru Jovićeviću suradnici će kao članovi stručnog stožera prve momčadi biti pomoćni treneri Damir Krznar i Alen Peternac, trener vratara Sandro Žufić, kondicijski treneri Ivan Štefanić i Stipe Marina, analitičar Vedran Attias te team manager Marko Kuže.