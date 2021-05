Dvadesetjednogodišnji njemački nogometaš Jann-Fiete Arp bio imao je reputaciju jednog od najtalentiranijih njemačkih nogometaša i bio je igrač kojemu se predviđala blistava karijera. On se upisao u povijest Bundeslige nakon što je kao 17-godišnjak debitirao za HSV i postao prvi igrač rođen 2000-ih godina koji zabio gol u elitnom rangu njemačkog nogometa.

Nedugo nakon toga je iz HSV-aprešao u redove njemačkog giganta Bayern Munchena, koji je za njega platio tri milijun a eura i dao mu godišnju plaću od velikih pet milijuna eura. U njemu su Bavarci njemu vidjeli savršenog nasljednika poljskog golgetera Roberta Lewandowskog i s njim su potpisali petogodišnji ugovor.

Trener Bayerna tada je bio bivši hrvatski izbornik Niko Kovač koji ga je poveo na pripreme i Arp je na njima pokazao veliki potencijal.

No, njegova karijera u Bayernu se nije razvijala po planu. Vrlo brzo nakon tih priprema je upao u probleme s ozljedama i kada se oporavio trener Bayerna više nije bio Kovač, već Hansi Flick kod kojega se nije uspio izboriti za poziciju u momčadi.

Ove sezone Arp je igrao za drugu ekipu Bayerna koja je ispala iz treće njemačke lige, a on je nastupio u 31 utakmici i postigao pet golova, no u posljednjoj utakmici uopće nije nastupio, a razlog za to nije neka nova ozljeda već to što trener Danny Schwarz nije mislio da je dovoljno dobar da bi bio dio ekipe.

Jann-Fiete Arp was fit but wasn't included in FCB II's squad in their decisive game against Halle last weekend. Arp's quality is currently not even enough for the 3. Liga. Even the player's entourage doesn't believe in his breakthrough in professional football anymore [Bild] pic.twitter.com/HfM2v0xoCQ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 25, 2021