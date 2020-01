Izbornik Lino Červar i Manuel Štrlek nisu htjeli otkrivati detalje o tome zašto nije išao na Euro

Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša Manuel Štrleka, koji nažalost nije bio na popisu Line Červara za ovo Europsko prvenstvo iz samo njima znanih razloga, oglasio se na Instagramu malo manje od dva sata prije otvaranja drugog kruga i utakmice u Beču s Austrijom.

“Dragi moji prijatelji i suigrači, želim vam svu sreću. Večeras imate moju maksimalnu podršku, vaš sam najveći navijač! Igrate odlično i samo tako nastavite do kraja! Ako me u budućnosti reprezentacija bude trebala, ja sam spreman! Ajmo Hrvatska!!!”, poručio je Štrlek.

Gobac mu zatvorio vrata

Na njegovu objavu reagirali su brojni navijači, ali i Domagoj Duvnjak, Igor Karačić, Stipe Mandalinić i Jakov Gojun. Također s s Instagram profila HRS-a stigla mu je poruka.

Iako je on ostavio otvorena vrata reprezentaciji, zatvorio mu ih je jedna od najmoćnijih ljudi u hrvatskom rukometu Zoran Gobac.

“Ne možemo dopustiti da nam se dogodi što se dogodilo u nekim drugim sportovima. Da se igrači odazivaju i igraju kad im se da, a kad ne onda ništa. Izbornik je razgovarao sa Manuelom Štrlekom, ali on je izabrao put bez povratka. Neće biti ‘novi izbornik, pa ću se ja vratiti’, a to je putokaz i svim drugima. Ne želimo nikoga siliti da igra u reprezentaciji. Igrači su si kroz igranje u reprezentaciji osigurali jako dobre klupske ugovore, a mislim da smo mi bili korektni. No ovaj put je došlo do jednog izopačenog ponašanja koje je počelo još u Švicarskoj. Budite sigurno da nema povratka po cijeni ničega. Ni pod cijenu rezultata, ni bilo čega drugog”, jasno je dao do znanja Gobac dan prije polaska Kauboja na Euro.