Reprezentacija je u travnju trebala igrati na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre, ali je okupljanje odgođeno zbog pandemije koronavirusa

Nakon što je propustio Europsko rukometno prvenstvo ovog siječnja jedan od naših najboljih igrača, Manuel Štrlek, podnio je molbu HRS-u da mu se dozvoli povratak među Kauboje. Kako stvari stoje bit će na idućem reprezentativnom okupljanju.

GOBAC PROGOVORIO O POVRATKU MANUELA ŠTRLEKA U REPREZENTACIJU: ‘Očekujem da to bude posljednji put da se nešto takvo događa…’

“Nakon prvenstva obavio sam razgovor s izbornikom Červarom i direktorom reprezentacije, razgovarali smo o predstojećem okupljanju. Ja sam se izjasnio, moj stav je da sam na raspolaganju reprezentaciji kad god je potrebno. Ja nikad nisam rekao da više nikada neću igrati za reprezentaciju, recimo samo da su se neke stvari jednostavno razvile tako da sam ovo prvenstvo preskočio i nema potrebe tu ulaziti u detalje”, rekao je Štrlek za Sportklub te je prokomentirao raniju izjavu Zorana Gopca da za njega nema povratka.

“Na skupštini je bilo izglasano tako da tko se ne odazove na neko okupljanje svojom voljom, da više ne može igrati za reprezentaciju. Kod mene to nije bio slučaj i nakon EURA sam dobio naputak da moram službeno poslati dopis u Savez, ja sam to napravio i dobio sam rješenje da ponovno mogu igrati za reprezentaciju”, istaknuo je i dodao da će se odazvati na Červarov poziv ako on dođe.

Zoran Gobac: ‘Došlo je do jednog izopačenog ponašanja koje je počelo još u Švicarskoj. Budite sigurno da nema povratka po cijeni ničega’

“Naravno da ću biti na idućem okupljanju ako me izbornik zovne”, završio je.