ŠTRLEK OTKRIO TKO GA JE ZVAO NAKON EURA I TRAŽIO GA DA SE VRATI, O SVEMU SE OGLASIO I ČERVAR: ‘Neke stvari ne ovise o meni…’

Izbornik Kauboja Lino Červar igrao je važnu ulogu u novonastaloj situaciji sa Štrlekom

Igrač rukometnog kluba Telekom Veszprem i bivši hrvatski reprezentativac Manuel Štrlek poslao je u ponedjeljak molbu Skupštini Hrvatskog rukometnog saveza, odnosno njegovom Upravnom odboru da mu se omogući povratak u reprezentaciju.

OČAJNIČKI POTEZ MANUELA ŠTRLEKA: Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša poslao molbu Savezu, je li na pomolu veliki preokret?

Štrlek je svojom voljom odbio igrati na Europskom prvenstvu u siječnju ove godine.

“Ja, Manuel Štrlek, ovim dopisom molim Skupštinu Hrvatskog rukometnog saveza i Upravni odbor HRS-a da ukine odluku vezanu uz moje neigranje za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, nakon što sam svojom odlukom odbio igrati za reprezentaciju. Spreman sam se staviti na raspolaganje izborniku za predstojeće reprezentativne akcije. Unaprijed zahvaljujem”, stoji u njegovom priopćenju.

‘Zvali su me i pitali’

Štrlek je zatim otkrio više detalja te da je važnu ulogu igrao izbornik Lino Červar.

“Nakon prvenstva su me zvali izbornik i direktor reprezentacije te pitali želim li ponovno igrati u reprezentaciji. Kako sam uvijek govorio da je moja odluka neigranja za reprezentaciju bila trenutna i da mi je trebao predah. Odgovorio sam da sam sada spreman pomoći. Dopis je poslan jer su mi rekli da je donesena odluka na skupštini Saveza da sve mora biti službeno”, rekao je za 24 sata.

Procedura na prvom mjestu

Dakle, Štrlek je povukao prvi potez, a sada je sve na savezu, što je Červar potvrdio.

“Vidio sam ovo što je poslao. On mora proći proceduru u HRS-u. Ako prođe, ja ću ga zvati u reprezentaciju. Takav igrač Hrvatskoj treba, no neke stvari ne ovise o meni. Ako se se s HRS-om to riješi, onda će Manuel opet biti u momčadiž”, izjavio je izbornik za 24 sata.