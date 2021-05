STRAVIČAN INCIDENT NA UTRCI GIRO D’ITALIA: Vozač je zamalo teško stradao – ‘Majko mila! Ovo se nikada nije dogodilo’

Švicarski biciklist Gino Mäder (Bahrain Victorious) slavio je u četvrtak u šestoj etapi utrke Giro d’Italia, koja je u dužini od 160 km vožena od Grotte di Frasassija do San Giacoma. Vodstvo u ukupnom poretku iznenađujuće je preuzeo Mađar Attila Valter (Groupama – FDJ), koji je bio 12. sa 29 sekundi zaostatka. On je tako postao prvi mađarski biciklist koji nosi majicu vodećeg na nekoj od Grand Tour utrka.

Najveći posao za Mäderovu pobjedu odradio je Slovenac Matej Mohorič, koji je diktirao moćan tempo, pa je njegov švicarski momčadski kolega imao dovoljno snage za završnicu. Drugo mjesto u današnjoj etapi osvojio je jedan od favorita za ukupnu pobjedu Kolumbijac Egan Bernal (INEOS Grenadiers), koji je zaostao 12 sekundi, isto koliko i trećeplasirani, Irac Daniel Martin (Israel Start-Up Nation).

Nažalost, na utrci se dogodio i jedan jeziv incident. Naime, vozač Pieter Serry, zamalo je pregažen kada je na njega u šestoj etapi naletio automobil momčadi BikeExchange. Serry je bio na kraju skupine i usporavao je, a iza njegovih leđa paralelno su vozila dva automobila i preko prozora su nešto razmjenjivali.

Ubrzo je automobil koji je vozio odmah iza Serryja naletio na njega i oborio ga s bicikla. Belgijanac je odmah pao na tlo, a činilo se da će ga auto i pregaziti. Sve je to snimila kamera iz helikoptera, a komentatori u prijenosu bili su izvan sebe.

“Majko mila! Ovo se nikada nije dogodilo”, vikali su komentatori u šoku, ali na svu sreću vozač auta je uspio zakočiti na vrijeme i nije pregazio biciklista.

😬 Glad to see he got up from this and continued on. #Giro104 pic.twitter.com/ftmds8kHqy

— CyclingTips (@cyclingtips) May 13, 2021