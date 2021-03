U prijenosu uživo emisije kolumbijskog ESPN-a dogodila se strašna nesreća.

Dok je voditelj u studiju govorio o ispadanju talijanskog Juventusa iz Lige prvaka, na leđa drugog novinara u studiju, Carlosa Orduza, pao je veliki videozid.

To se dogodilo tijekom prijenosa uživo i stravične scene šokirale su gledatelje pred malim ekranima.

Last night on the set of ESPN Colombia… luckily, journalist Carlos Orduz is fine. pic.twitter.com/xyPQFd2ue3

— Elizabeth Machuca (@elixam) March 10, 2021