Kamerunac Tafon ‘Cameroon express’ Nchukwi (25) možda je buduća velika nada UFC-ja. Ovaj borac je u svom posljednjem meču brutalno high-kickom nokautirao Ala Matavaa te je oduševio i samog šefa najvažnije MMA organizacije Danu Whitea.

🇨🇲 @TafonDaDon goes shin on chin to close #DWCS!

— UFC (@ufc) September 9, 2020