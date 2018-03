STOTINE IRSKIH NAVIJAČA JOJ PJEVALE SERENADU: Otkriveno tko je fatalna plavuša i ona je BOMBA!

Mlada Francuskinja Carla Romera plavuša je sa snimke koja je obišla svijet, a prikazuje velik broj irskih navijača koji su joj zapjevali serenadu.

Stotine irskih nogometnih navijača okružile su Carlu Romeru nakon utakmice Irska-Belgija u Bordeauxu u subotu, a potom joj zapjevali serenadu, piše Daily Mail.

ONI SE NAJBOLJE ZABAVLJAJU: Stotine irskih navijača okružilo ljepoticu koju su počastili pjesmom





Carla u rodnoj Francuskoj radi kao spasiteljica na plaži, a nakon što je potvrdila da se uistinu radi o njoj, rekla je da je cijelo iskustvo bilo ‘magično’.

“Jako sam ponosna na Irce, bio je to magičan trenutak pun ljubaznosti i radosti”, rekla je djevojka kojoj su navijači otpjevali Can’t Take My Eyes Off You i Hey Baby, a na kraju videa jedan je muškarac uspio i poljubiti je.

IRSKI NAVIJAČI OPET ODUŠEVILI: Ovaj put pjevali uspavanke bebi u vlaku

Ovako izgleda video koji je Carla snimila: