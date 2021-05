ŠTO TREBA DINAMU ZA NASLOV PRVAKA, A ŠTO HAJDUKU ZA EUROPU? Ne pamtimo ovako napet rasplet HNL-a, evo što se sve mora poklopiti

Dinamo sada ima šest bodova više i utakmicu manje, a do kraja su četiri kola

Nogometaši Dinama već mogu lagano pripremati proslavu naslova prvaka nakon što je Osijek u posljednjem susretu 32. kola na stadionu Gradski vrt odigrao 1-1 protiv Varaždina promašivši jedanaesterac za pobjedu u osmoj minuti sudačke nadoknade.

Dinamo sada ima šest bodova više i utakmicu manje, a do kraja su četiri kola. Na ljestvici vodi Dinamo sa 74 boda i utakmicom manje, Osijek ima 68, a Gorica je treća sa 56 bodova. Rijeka na četvrtom mjestu ima 52, a Hajduk je peti sa 47 bodova i također, susretom manje.

Istra je na začelju sa 25 bodova, jedim bodom manje od Lokomotive i dva boda manje od Varaždina.

Do kraja prvenstva ostala su još samo četiri kola, a Dinamo ima šest bodova prednosti i kao što smo kazali utakmicu manje, što znači kako, uz nešto sreće, do naslova može doći već za četiri dana. Ako momčad Damira Krznara slavi u srijedu na zaostaloj utakmici 22. kola protiv Hajduka na Poljudu, to znači da će imati devet bodova prednosti ispred Osijeka i ako Osijek na gostovanju kod Gorice u petak prospe bodove to znači da više niti matematički neće moći dostići Dinamo.

U slučaju da Osijek slavi protiv Gorice u teoriji bi imao šanse osvojiti naslov, ali opet ako Dinamo u nedjelju u gostima protiv Rijeke otkine sva tri boda, opet bi osigurao naslov prvaka. Dinamo, dakle, u četiri preostale utakmice i onoj jednoj zaostaloj protiv Hajduka, mora osvojiti samo četiri boda i osigurao je naslov.

Kako će Hajduk do Europe?

Nadalje, napetu situaciju ima i Hajduk. Splićani su se naglo probudili i doveli se u red i sada u posljednjih nekoliko kola hvataju mjesto koje vodi u Europu. Hajduku, na njihovu žalost, još uvijek sve ovisi o tome hoće li mu glavni konkurenti kiksati i prosuti bodove. Rijeka im bježi pet bodova, Gorica čak devet, što znači da će u preostalim utakmicama Hajduk, ako želi ugrabiti mjesto koje vodi u Europu, morati slaviti u svim susretima i nadati se da će im konkurencija ispustiti pokoji bod.

U preostalih pet utakmica Hajduk mora uzeti minimalno 13 bodova i ako je moguće svih 15 kako bi bili u najboljoj situaciji. Dakle, morali bi slaviti protiv Dinama, zatim protiv Varaždina koji se bori za opstanak i treba mu svaki bod, pa onda bi trebali svladati Goricu, Šibenik i na kraju Lokomotivu koja se uspjela malo dići i krenula je u bijeg iz zone ispadanja.

Hajduk, zapravo, ima vrlo dobar raspored do kraja prvenstva, imaju Dinamo i Goricu kao teže protivnike, ali ostali su “prohodni”. Velike probleme imat će Gorica koja igra protiv Osijeka, Hajduka, Dinama i Rijeke, dok Rijeka igra teška gostovanja u Koprivnici i Varaždinu i onda još na kraju mora odmjeriti snage s Goricom. Hajduk se tu mora nadati da će negdje po putu Rijeka i Gorica prosuti bodove, ali naglašavamo sve to neće biti važno ako Splićani ne budu pobjeđivali.

Sve u svemu, čeka nas nikad napetiji rasplet Prve HNL i još uvijek aktivna borba za naslov prvaka, mjesta koja vode u Europi kao i opstanak.