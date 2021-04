ŠTO SE ZAPRAVO DOGAĐA S MANDŽOM? Direktor Milana otkrio zašto Hrvat igra loše i kakve planove imaju za njega u buduće

Bilo mu je to prvi put da igra od prve minute i da mu je trener Stefano Pioli ukazao toliko povjerenje

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, Mario Mandžukić, u nedjelju je po prvi put započeo utakmicu za svoj Milan i to u velikom derbiju 33. kola talijanske Serie A protiv Lazija.

Bilo mu je to prvi put da igra od prve minute i da mu je trener Stefano Pioli ukazao toliko povjerenje, ali nažalost po Hrvata, Milan je doživio debakl i izgubio je s 3:0.

Da stvar bude još gora po Mandžukića, on i Rebić bili su dvojica najgore ocjenjenih igrača Milana prema SofaScoreu i uistinu su odigrali lošu utakmicu. Trener Pioli branio je Mandžukića nakon utakmice.

“Marijeva prisutnost se osjetila na terenu, pogotovo u šesnaestercu, radio je naporno za svoju momčad. Mislim da je odigrao dobru utakmicu. Morali smo napuniti kazneni prostor s više igrača i uspjeli smo nekoliko puta stići u dobre prilike, ali nismo dobro završavali akcije. Stvarali smo prilike, pogotovo u prvom dijelu“, rekao je nakon utakmice Pioli.

Zašto je igrao loše

Međutim, s njim se nije složio legendarni napadač Christian Vieri. Vieri je na svom kanalu na društvenim mrežama izjavio: “Kad nema Ibre, uz dužno poštovanje, ne bi trebao igrati Mandžukić, već Leao”.

Na koncu nastup Hrvata komentirao je i sportski direktor Frederic Massara, koji je ponudio realno objašnjenje zašto Mandžukić nije bio na razini.

“Mučile su ga ozljede, dugo nije igrao na ovoj razini. Izgleda sve bolje i vraća se, očekujemo da će igrati do kraja prvenstva u svakoj utakmici. Vjerujte mi, on nam je ključan igrač u borbi za Ligu prvaka. On ima srce šampiona, to se ne smije podcijeniti”, zaključio je.

