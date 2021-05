ŠTO SE NA KRAJU DOGODILO S PERIŠIĆEM? Vatreni praktički bio otpisan, a onda se dogodilo čudo – ‘Nije bio spreman za moju ideju, ali…’

U nedjelju, četiri kola prije kraja prvenstva, Inter je osigurao 19. naslov talijanskog nogometnog prvaka

Nakon što je osigurao naslov talijanskog prvaka trener Intera Antonio Conte objasnio je kako je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić od odbačenog nogometaša postao jedan od ključnih igrača momčadi.

“Moja početna ideja kad sam došao u Inter u ljeto 2019. bila je da je Perišić igra ofenzivnog braniča, jer sam znao da ima karakteristike za to. Može trener imati svakojake ideje, ali treba suradnju igrača i njegovu spremnost na težak rad. Proteklih nekoliko sezona igrao je na raznim pozicijama i nije bio spreman za moju ideju. Otišao je na posudbu u Bayern i vratio se sa drugačijim mentalitetom”, rekao je Conte za talijanski Sky Sport i dodao: “Perišić je veliki igrač, fantastične fizičke snage, dobar je u skoku, ima kvalitete za igru jedan na jedan. Trebao mi je takav Perišić i kad je to postao, onda je stalno igrao. On također zna da ja od njega očekujem još više, jer ima kvalitetu da bude još bolji”.

U nedjelju, četiri kola prije kraja prvenstva, Inter je osigurao 19. naslov talijanskog nogometnog prvaka, ali tek prvi u posljednjih 11 godina, odnosno nakon sezone 2009/2010. kada ih je vodio Jose Mourinho.