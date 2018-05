ŠTO SE KRIJE IZA RONALDOVE ŠOKANTNE IZJAVE? Bliski prijatelj otkrio pravu istinu o odnosu Reala i Portugalca

Jedan od najboljih nogometaša današnjice sugerirao je da bi mogao napustiti Santiago Bernabeu.

Bilo je jako lijepo biti u Real Madridu. U nadolazećim danima dat ću odgovor navijačima koji su uvijek bili na mojoj strani. Tim se riječima Cristiano Ronaldo obratio medijima nakon što je s klubom osvojio treći uzastopni naslov Lige prvaka čime je šokirao nogometnu javnost.

‘BOMBA’ RONALDA NAKON OSVAJANJA LP: Portugalac se u intervjuu oprostio od Reala!?

Portugalski novinar Nuno Gomes, inače bliski Ronaldov prijatelj, prokomentirao je za El Larguero izjave zvijezde Real Madrida poslije finala Lige prvaka i pobjede nad Liverpoolom.

“Mislim da neće otići, ali je ljutit jer su mu u klubu rekli da će mu obnoviti ugovor. Međutim, vrijeme je prošlo, a ništa se nije dogodilo”, kazao je Gomes.

Nisu ispunili obećanje

“Vjerujem da će se na kraju doći do dogovora. On je najbolji igrač na svijetu, ali kada vidite koliko je plaćen….Cristiano je vrlo potplaćen i želi da ga u klubu tretiraju kao što je Barcelona tretirala Xavija, Iniestu i Messija. Oni su svakom igraču malo pomalo obnavljali ugovore. To te čini sretnim”, rekao je te je progovorio o njegovom odnosu s predsjednikom Reala Florentinom Perezom.

“On je pomalo hladan. U klubu su mu obećali da će mu obnoviti ugovor i povećati plaću. Kada je postavio pitanje o tome rečeno mu je da nije pravi trenutak. Sezona je završila i još se ništa nije dogodilo. Osjeća se tužnim jer se u klubu nisu držali svojih riječi”, otkrio je.

Potom je odgovorio na pitanje gdje bi eventualno mogao otići.

“Prerano je govoriti o tome. Za njega ne postoji bolji klub od Real Madrida. Sviđa mu se život u gradu. PSG-u je uvijek bio san dovesti ga. U Europi bi tako mogao završiti u tom klubu ili opet u Unitedu, klubu kojeg jako voli. No, on želi ostati i ne vidi bolji klub za osvajanje trofeja i Zlatnih lopti”, završio je.