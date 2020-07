Činilo se kako će torinska “Stara dama” lako do pobjede kojom bi načinila veliki korak prema Scudettu, ali…

Nogometaši Milana pobijedili su Juventus s 4-2 u susretu 31. kola talijanskog prvenstva uz novi pogodak hrvatskog reprezentativca Ante Rebića. Rossoneri su u pet minuta zabili tri gola okrenuvši rezultat 0-2 u vodstvo 3-2, a do kraja susreta preko Rebića zabili i četvrti pogodak za drugu uzastopnu pobjedu, te šesti susret bez poraza u nizu.

“Niti jedna momčad ne može zabiti tri gola u pet minuta. Nešto je kod nas bilo krivo 15 minuta i to je omogućilo Milanu da se vrati. Bilo im je lako. Prvih 60 minuta igrali smo vrhunski. Imali smo kontrolu, a onda se dogodio blackout. Bolje i da ne razmišljamo previše o tome jer imamo novu utakmicu za tri dana”, kazao je trener Juventusa Maurizio Sarri.

“Petnaest minuta smo bili u totalnom blackoutu. Događalo se to i drugima u ovom periodu. Moramo tražiti pozitivne aspekte s utakmice, a to je da smo 60 minuta imali totalnu kontrolu. Za ovakve blackoute nije moguće pronaći pojašnjenje”, kazao je Sarri za DAZN nakon utakmice.

“Neke utakmice smo odigrali loše i s pravom ih izgubili, ali ovo nije bio takav slučaj. Mnogi imaju slične blackoute u posljednje vrijeme jer je neobična situacija igrati i trenirati po ovim vrućinama s toliko gustim rasporedom. No, ne treba pretjerivati s analizama jer bi to moglo biti kontraproduktivno i baciti sjenu na sve pozitivno što smo do sada napravili”, poručio je.