ŠTO SE DOGODILO VATRENIMA U VARAŽDINU? Odgovor na pitanje koje muči pola nacije dao je legendarni Alex Ferguson

Ova utakmica nije pravo mjerilo nego je kao i svaka prijateljska poslužila da se isproba nešto novo

Hrvatska nogometna reprezentacija je u svom prvom nastupu protiv Tunisa izgubila sa 1-2 upisavši prvi poraz od neke afričke reprezentacije. Tunis je poveo u 16. minuti golom Anicea Badrija, izjednačio je Bruno Petković u 47. minuti, a pobjedu gostima donio je Naim Sliti iz jedanaesterca u 70. minuti. Dalić je otvorio utakmicu u formaciji 3-5-2 s trojicom debitanata u prvom sastavu.

‘Formacija nam ne odgovara’

“Prvo poluvrijeme bilo dosta loše. Moramo biti iskreni i reći – ova formacija nam ne odgovara, s obzirom da su oni bili jako brzi u napadu i agresivni na prvoj lopti. Mislim da je umor ostavio dosta traga, trebalo je vremena da uđemo u utakmicu. U drugom poluvremenu to je bilo bolje, kada smo se vratili na našu standardnu formaciju s četvoricom iza. Prvo poluvrijeme smo ostavljali dosta dubine, to nam je stvaralo probleme. Tunižani su to znalački koristili, ali nisu bili efikasni, sreća je što smo otišli na odmor s minimalnim zaostatkom”, prokomentirao je Mate Bilić za Novu TV.

Naime, za hrvatske reprezentativce naporna sezona završila je u utorak u Varaždinu, međutim za Tunis tek dolazi vrhunac sezone, Afrički kup nacija koji će se od 21. lipnja do 19. srpnja održati u Egiptu. Upravo im je utakmica protiv svjetskog doprvaka biti jedan od ključnih testova za odabranike francuskog stručnjaka Alaina Giressea i oni su susret u Varaždinu shvatili puno ozbiljnije.

Škotov poučak

Zašto se Vatrenima dogodio potop najbolje je opisao legendarni sir Alex Ferguson u svojoj autobiografiji.

“Nema većeg zla u nogometu od prijateljskih utakmica. Uzalud mi novinare, navijače, uprave obmanjujemo kako će igrači dati sve od sebe, oni jako dobro kontroliraju svoju snagu i budite sigurni da će u prijateljskom dvoboju igrati pod ručnom”.

Jasno je da ova utakmica nije pravo mjerilo nego je kao i svaka prijateljska poslužila da se isproba nešto novo o čemu je govorio i izbornik Zlatko Dalić.

“Bila je ovo dobra prilika vidjeti što možemo i što ne možemo. Teško je bilo napraviti nešto poslije Walesa, naći motiv, pogotovo protiv Tunisa koji čeka Afrički kup nacija. Mladi igrači su tu, dolaze, ali treba im još utakmica. Osjećaju se grč, strah i nervoza, no ovakve utakmice upravo tome i služe. Treba strpljenja. Nakon poraza uvijek slijede kritike, a prvo je poluvrijeme bilo izrazito loše. Drugo je bilo bolje, ali ima stvari koje treba popraviti”.