ŠTO SE DOGODILO RAKITIĆU? Valverde je lani slagao momčad po principu Hrvat i 10 ostalih, a sada ga je odbacio. Evo zbog čega

Čini se da se Barcelona želi riješiti Ivana Rakitića, glasi zaključak španjolskih medija nakon što je Vatreni i drugu prvenstvenu utakmicu započeo s klupe. Za razliku od prošle, u ovoj ga trener Ernesto Valverde nije koristio niti minute. Posljednji put Rakitić je dvije utakmice s klupe započeo u siječnju 2017. Zato je sasvim jasno zašto su španjolski mediji uvjereni da će ga klub prodati.

RAKITIĆ DVIJE GODINE NIJE DOŽIVIO NEŠTO SLIČNO: Katalonci tvrde da znaju što se krije iza netipične Valverdeove odluke

As navodi kako Barca ovim potezom daje jasno do znanja da je na tržištu, a podsjećaju da je od dolaska na Camp Nou bio ključan igrač i kod Enriquea i kod Valverdea.

Valverede promijenio mišljenje

“Aktualni trener rekao je prije godinu dana da ‘najbolji igrači moraju biti na travnjaku’. To je napravio kada je čuo da šefovi razmišljaju o Rakitićevoj prodaji nakon što mu je skočila cijena poslije SP-a. No, došla su drugačija vremena. Situacija se u potpunosti za njega promijenila i bez obzira žele li ga iskoristiti kao dio dogovora oko Neymara ili ne, činjenica je da s Barcelona želi riješiti Rakitića”, piše As. Ističu da je prve dvije utakmice bio na klupi.

“Protiv Athletica je ušao nakon 45 minuta, dok protiv Betisa nije igrao niti minuti. To je bilo nezamislivo prošle sezone, kada je, baš kao i sezonu ranije, bio igrač s najvećom minutažom u momčadi”, pišu Španjolci i otkrivaju razloge njegovim problemima.

“Njegovo mjesto u momčadi zauzeo je Sergi Roberto, koji je definitivno prešao u vezni red nakon što je pod Enriqueom igrao u zadnjoj liniji. Vodstvo Barce vide u Rakitiću dobar materijal za prodaju. Ima 31 godinu i ugovor na još dvije godine. Nakon povratka sa SP-a predsjednik Bartomeu mu je obećao novi poboljšani ugovor, ali si na kraju klub to nije mogao priuštiti”, navode i nastavljaju.

Pljušte ponude

“Ponude za Rakitića stižu svakodnevno i Barcini šefovi smatraju da bi njegovom prodajom mogli zaraditi prijeko potreban novac bez utjecaja na sportski dio ove priče. Barca ima viška igrača u veznom redu pa misle da njegov odlazak ne bi uzrokovao previše problema”, ističe As.

Naglašavaju potom kako se čini da se Valverde više ne protivi tomu te da njegova odluka da ga ostavi na klupi znači podrška planu prodaje.

“Sam igrač pak namjerava ostati i to stalno ponavlja. Međutim, nakon prva dva kola postalo je jasno da se njegov status u momčadi promijenio. Definitivno je u izlogu, a čak i ako ostane to će napraviti znajući da više nije jedan od Valverdeovih nedodirljivih”, završava tekst.