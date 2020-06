U prvom susretu 28. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je u Torinu pobijedio Lecce sa 4-0 i pobjegao Laziju na sedam bodova prednosti. Juve je od 31. minute igrao s igračem više nakon što je isključen Fabio Lucioni i bilo je samo pitanje kada će slomiti obranu gostiju.

Lecce se dobro držao do 53. minute kada je Paulo Dybala svladao Brazilca Gabriela. Na 2-0 je povisio Cristiano Ronaldo u 62. minuti golom iz kaznenog udarca, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Gonzalo Higuain u 83. minuti. Konačnih 4-0 postavio je Matthijs de Ligt dvije minute kasnije.

Treba istaknuti i da se Ronaldo u ovoj utakmici ‘proslavio’ promašejem nakon čega su se mnogi zapitali što se događa s Potugalcem.

