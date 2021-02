ŠTO SE DOGAĐA S RAFAELOM NADALOM? Španjolac naprasno otkazao nastup na prestižnom turniru

Imao je istih problema u Melbourneu

Drugi tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal objavio je na društvenim mrežama da zbog problema s leđima neće nastupiti na turniru u Acapulcu. Nadal je već ovaj tjedan otkazao nastup na turniru u nizozemskom Rotterdamu.

Turnir u Rotterdamu počinje u ponedjeljak, a turnir u Acapulcu je na rasporedu između 15. i 21. ožujka. Drugi tenisač svijeta, 34-godišnji Nadal i dalje ima problema s leđima što ga je mučilo i na pripremama za prvi Grand Slam sezone u Melbourneu.

“Žao mi je što neću moći igrati u Acapulcu. Kako sada stvari stoje, ozljeda leđa ne dopušta mi da putujem tako dugo. Volim ovaj turnir, igrao sam tamo posljednje četiri godine i to neće biti moguće ove godine. Vidimo se sljedeće godine “, napisao je Nadal na svom Twitter profilu. On je do sada tri puta slavio u Meksiku (2005., 2013., 2020.)