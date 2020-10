Jedan od najvećih, po mnogima i najveći boksač u povijesti, 54-godišnji Mike Tyson trebao bi se vratiti u ring u ring uskoro u egzibicijskoj borbi protiv slavnog boksačkog prvaka Roya Jonesa Juniora.

Legendarni Tyson u utorak je gostovao u jednoj od najpopularnijih britanskih emisija “Good Morning Britain” na ITV-ju u kojoj je trebao govoriti o svojem velikom povratku.

No, njegovo gostovanje nije izgledalo kako je bilo predviđeno. Tyson je bio vidno izgubljen, usporen i nesuvisao te je njegov nastup zabrinuo brojne fanove diljem svijeta.

Legendarnom boksaču dugo je trebalo da odgovori na pitanja, pričao je jako sporo i u jednom trenutku mu je klonula glava.

Snimku možete vidjeti OVDJE.

Takav nastup u emisiji zabrinuo je Tysonove fanove – neki smatraju da je bio pod utjecajem marihuane, čiji je veliki obožavatelj, a drugi se boje da ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Ovako glase neki komentari objavljeni na Twitteru o Tysonovom gostovanju u ITV-ovoj emisiji:

“Nadam se da nisam bio jedini kojem se čini da je Tyson na nastupu na TV-u bio vidljivo zbunjen. Nadam se da se radi samo o nedostatku sna, a ne o nečemu drugome”.

“Bože, ovaj intervju s Tysonom je bio bolan za gledati. Čovjek je jedva mogao spojiti par riječi, a kamoli punu rečenicu.”

“Tyson je došao na intervju teško napušen.”

“Dao je intervju u ponoć, nakon cijelog dana treniranja. Kako čudno.”

"Tyson (54) gives interview at midnight after a day of training for a fight and appears tired." How strange.

@piersmorgan Do hope I'm not the only viewer that thought, during the interview with Mike Tyson he seemed rather confused and vacant, hope it was just sleep deprivation and not perhaps other factors, from an old fart living in Thailand Jj.

— JJ.JONES (@jjphuket) October 13, 2020