Nogometaši Barcelone osvojili su samo bod u dvoboju 32. kola španjolskog prvenstva odigravši na gostovanju kod Celte Vigo 2-2 (1-0). Njihova dva kiksa u posljednjih pet susreta iskoristio je Real Madrid te ih je prestigao na vrhu tablice te sada imaju dva boda više, a još je samo šest kola do kraja prvenstva.

Dvaput su Katalonci bili u prednosti, da bi na kraju dvoboja jedva izvukli bod. Strijelac oba pogotka za Barcelonu bio je Luis Suarez. U 20. minuti je Leo Messi iz slobodnog udarca s 20-ak metara prevario suparnika i umjesto izravnog pokušaja po golu ubacio na četiri metra, gdje je spreman čekao Urugvajac i poslao glavom loptu u mrežu. Odličnu akciju Celte u 50. minuti završio je ruski napadač Fjodor Smolov za 1-1.

Barcelona je ponovno povela u 67. minuti, a Messi je ponovno bio asistent. Gurnuo je loptu u kaznenom prostoru prema Suarezu, ovaj je okretom prevario svog čuvara i iz prvog kontakta poslao loptu u suprotni kut.

Suarez, Rakitic and Ter Stegen back in 2014 was last time Barca properly strengthened – more than 30 players signed since then, but core of team still the same, just much older…

