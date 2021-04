U utorak navečer su engleski klubovi Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham i Chelsea priopćili kako se povlače iz Superlige, projekta objavljenog javno u nedjelju.

Šest preostalih klubova nogometne Superlige poručilo je tijekom noći kako će nastaviti s planiranim organiziranjem natjecanja bogatih momčadi bez obzira na istupanje šest engleskih klubova.

“Unatoč objavi istupanja engleskih klubova, na što su bili prisiljeni pod pritiskom koji je nad njima izvršen, mi smo uvjereni da je naš prijedlog potpuno u skladu sa zakonom i normativom Europske unije što je danas potvrđeno sudskom odlukom (u Madridu) koja štiti Superligu”, navedeno je u zajedničkom priopćenju Real Madrida, Atletica, Barcelone, Juventusa, Milana i Intera.

“S obzirom na aktualnu situaciju, razmislit ćemo o najadekvatnijim koracima kako bi smo remodelirali ovaj naš projekt, uvijek imajući na umu cilj da navijačima ponudimo najbolje moguće iskustvo te potenciramo isplate solidarnosti čitavoj nogometnoj zajednici”, dodali su u priopćenju.

Engleski sportski novinar Kaveh Solhekol pojasnio je kako bi ovaj raspad Superlige utjecati na nogometni budućnost.

