ŠTO OVO ZNAČI ZA PERIŠIĆEVU BUDUĆNOST U BAYERNU? Trener ishvalio Vatrenog nakon sjajne utakmice; ‘Svi znamo koliko je kvalitetan…’

Minhenski Bayern se treću godinu zaredom plasirao u finale Kupa gdje će igrati protiv Bayer Leverkusena nakon što je u srijedu s 2-1 u Allianz Areni svladao Eintracht, a strijelac prvog gola za minhenski klub bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

BAYERN TREĆU GODINU ZAREDOM PROŠAO U FINALE NJEMAČKOG KUPA, SJAJNI PERIŠIĆ POSTIGAO PRVI GOL: U finalu ih čeka jedan od najvećih rivala

Nakon utakmice trener Bayerna Hansi Flick vrlo je pohvalno govorio o Vatrenom koji je u bavarskom klubu na posudbi iz talijanskog Intera, a Nijemci na kraju sezone mogu otkupiti njegov ugovor za 20 milijuna eura.

Bayern Munich boss Hansi Flick has assured Inter loanee Ivan Perisic that the club know his worth.

“We know Ivan’s qualities,

“He showed them today, like he has on previous occasions."#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/nCt04Ttu3g

