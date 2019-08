ŠTO JE TO ‘SKUHAO’ NENAD BJELICA? Trener Dinama za ključnu utakmicu Lige prvaka drastično mijenja momčad

View this post on Instagram

Plavi slave 3:1 protiv Gorice! 🎉💙 Strijelci Olmo, Moro i Gojak 💪🏻😎 Bravo! ⚽️ // HT Prva liga 3rd round: Dinamo – Gorica 3:1 (Olmo, Moro, Gojak) 👌🏻💪🏻😊 #dinamozagreb #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football 📷 Luka Stanzl/Pixsell