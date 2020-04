Legendarni Hrvat usporedio je dvojicu košarkaških velikana

“Kobe Bryant je bio klasična kopija Michaela Jordana, a i to ga na jedan način stavlja malo sa strane. Igrali su na istoj poziciji, fizički su bili vrlo slični, a činjenica jest kako je Kobe baš kopirao Jordana, a uz to je dobio njegovu psihu. Uskoro izlazi dokumentarni film o Jordanu i u tih deset epizoda ljudi će moći vidjeti koliko je bilo sličnosti između njih dvojice. Obojica su bila spremna umrijeti za pobjedu i jako su naporno radili i uložili neviđeno puno truda da budu najbolji. Za mene je Michael Jordan čudo prirode, on bi ponekad spavao svega tri sata, a onda bi na terenu neviđenom energijom dominirao”, kazao je Toni Kukoč prije nekoliko dana u razgovoru za Tportal.

Te su njegove riječi privukle puno pozornosti u američkim i svjetskim medijima. Međutim, možda su im dali i previše na pozornosti jer Kukoč nije rekao ništa novo. Pa i sam Jordan je rekao prije nekoliko godina, kad su ga novinari pitali s kim bi volio da je igrao jedan na jedan dok je bio na vrhuncu slave, izrekao Bryantovo ime, ali uz posebnu napomenu:

“Mislim da ne bih od nikoga izgubio osim od Kobea Bryanta jer je pokrao sve moje pokrete”.

Splitski košarkaš zajedno je s Jordanom osvojio tri naslova NBA prvaka i bio najbolji “šesti čovjek” NBA lige.