‘ŠTO JA OVDJE RADIM’: Federer otkrio razloge zbog kojih je izbjegavao zemlju i Roland Garros, a na jednom će mu posebno zahvalna biti i supruga

Poslije četiri godine izbivanja Roger Federer vraća se Roland Garrosu. Švicarac koji je od svojih 20 Grand Slam titula samo jednu osvojio u Parizu pokušao je objasniti zbog čega je preskakao zemljani dio sezone od 2016.

“Te sam godine trenirao kratko na prvom terenu kompleksa, a zatim sam sebe upitao: “Što ja ovdje radim?”. Leđa su mi u potpunosti bila blokirana, osjetio sam bolove u koljenu, vjerovao sam kako bi eventualno mogao stići do trećeg kola, a to nije ono što me zadovoljava”, započeo je treći igrač svijeta za L’Equipe pa se prebacio na iduću godinu.

Suprugin rođendan

“Mislio sam kako ću moći zaigrati, ali vani je padao snijeg na plus četiri stupnja, a ja sam trenirao u dvorani. Iskreno, zapitao sam se zašto mi treba takva muka. Svakodnevno treniranje nije problematično, ali jest u takvim uvjetima, a, k tome, igranje u dvorani nije me inspiriralo. Pritom 2017. godine osvojio sam Indian Wells i Miami, smatrao sam kako bih mogao uzeti odmor prije turnira na travi.”

Lani se, pak, odlučio još više posvetiti obitelji.

“Želio sam odmor, a bio je i rođendan moje supruge. Osjećao sam kako želim uživati u tim stvarima, imao sam potrebu provesti više vremena s obitelji i prijateljima.”

“Gledatelji su svakako jedan od razloga zašto se vraćam ove godine, a ne mogu reći da će ovo biti i posljednji put, takav plan ne postoji. U godinama sam kada igram od sezone do sezone”, zaključio je 37-godišnji Švicarac koji će turnir otvoriti protiv Talijana Sonega.