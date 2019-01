ŠTO HIGUAINOV TRANSFER U CHELSEA ZNAČI ZA KALINIĆA? U velikoj rošadi mogao bi završiti u francuskom fenjerašu

Svje je izglednije da će bivši Vatreni napustiti Madrid.

Hrvatski napadač Nikola Kalinić zabio je u srijedu navečer svoj četvrti gol otkako je ljetos dres Milana zamijenio onim Atletico Madridom. No, kako se čini on ga neće spasiti te će vjerojatno već ovog mjeseca napustiti Wanda Metropolitano. To se pogotovo može očekivati nakon što je Sky objavio da je prelazak Gonzala Higuaina u Chelsea gotova stvar.

TALIJANSKI SKY OBJAVIO DA JE SAGA OKO HIGUAINA NAPOKON ZAVRŠENA: Pipita će Torino zamijeniti Londonom

Stiže Morata

Jer, to ujedno znači da je transfer Alvara Morate iz redova engleskog velikana u Atletico Madrid sasvim izvjestan. Kako su Madriđani zatvorili godišnji budžet na plaće moraju se riješiti nekog od igrača kako bi otvorili mjesto Španjolcu. Mediji danima pišu da je izbor pao upravo na Kalinića. U srijedu je objavljeno da je ponuđen Sevilli, ali da su ga oni odbili no pojavila se još jedna potencijalna destinacija.

Naime, Kalinić bi karijeru mogao nastaviti u Monacu. Tako barem tvrdi Eurosportov novinar Guillaume Maillard-Pacini. Klub na čijoj je klupi proslavljeni francuski nogometaš Thierry Henry trenutačno se nalazi na pretposljednjem mjestu na tablici i potrebna su im pojačanja kako bi se izvukli iz krize koja ih trese ove sezone.