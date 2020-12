ZVEZDAŠI DOBILI MILAN PA PROZVALI MODRE: ‘Posebno smo njih željeli, da im pokažemo da smo najjači u regiji’

Nije samo hrvatski prvak Dinamo u ponedjeljak doznao protivnika u 16-ini finala Europske lige. Među zanimljivijim ogledima bit će i obračun Crvene zvezde i Milana. Srpski mediji su se nakon ždrijeba vratili u prošlost i prisjetili i obračuna ova dva kluba u tadašnjem Kupu prvaka. Na ždrijeb se pak osvrnuo i šef kluba Zvezdan Terzić.

“Priželjkivali smo klubove kao što su PSV, Dinamo iz Zagreba, Brugge, ali posebno Dinamo, da im pokažemo da smo najjači klub u regiji. Ali ždrijeb nam je donio Milan, s kojim smo imali epske obračune, drago mi je da je Zvezda na stazama starih uspjeha. Milan dominira u Serie A, vraćaju se, napravili su moćan i respektabilan tim, klub koji se diže i u narednom razdoblju će igrati veliku ulogu na europskoj sceni. Mi se imamo vremena pripremiti za taj meč, fokus će nam biti na tim utakmicama, jer imamo devet bodova prednosti u prvenstvu. Dat ćemo sve od sebe i da navijači budu ponosni na nas”, poručio je Terzić.

AC Milan drawing Red Star Belgrade gives me the chance to retweet the worst refereeing decision in football history!

Milan went on to win the European Cup that year #UELdraw https://t.co/txek61h96M

— Carlo Garganese (@carlogarganese) December 14, 2020