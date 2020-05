ŠTO ĆE OVO ZNAČITI ZA PERIŠIĆEVU BUDUĆNOST? Bayern i Inter promijenili su dogovor, to bi mogla biti jako dobra vijest za Vatrenog

Nijemci će ove nedjelje ponovno krenuti s igranjem utakmica u Bundesligi

Talijanski Inter i njemački Bayern odlučili su odgoditi rok do kada trebaju odlučiti što će biti s hrvatskim reprezentativcem Ivanom Perišićem, koji se ove sezone nalazi na posudbi u Munchenu, javlja Gazzetta dello Sport.

IZVRSNE VIJESTI ZA PERIŠIĆA I BAYERN: Vatreni se oporavio i spreman je za ludi nastavak Bundeslige, igra već ovaj tjedan?

Prema originalnom dogovoru, rok za odluku hoće li ga Bavarci otkupiti od Intera bio je do 15. svibnja, ove subote, no to je promijenjeno zbog izvanredne situacije i pandemije koronavirusa koja je u protekla dva mjeseca paralizirala sva sportska natjecanja.

ŠTO SVE ČEKA VATRENE U BUNDESLIGI PRIJE NASTAVKA PRVENSTVA? Morat će se priviknuti na zaista rigorozne mjere

Nastavak 16. svibnja

Ono što se nije promijenilo je dio dogovora po kojemu će Bayern moći otkupiti Perišića za 20 milijuna eura, a sada će Hrvat imati više vremena da se dokaže Nijemcima nakon što je dva mjeseca bio van terena zbog ozljede.

Njemačka nogometna liga (DFL) prošli tjedan je odlučila nastaviti prvenstvo prve i druge lige od 16. svibnja nakon prekida kojeg je uzrokovala pandemija koronavirusa.

No, sada se situacija smirila i Nijemci će ove nedjelje ponovno krenuti s igranjem utakmica, ali pred praznim tribinama.