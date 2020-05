ŠTO ĆE OVO ZNAČITI ZA NOGOMET U RUSIJI? Predsjednik slavnog kluba završio u bolnici zbog koronavirusa

Ruski milijarder i vlasnik ruskog nogometnog prvoligaša Spartaka iz Moskve Leonid Fedun bio je pozitivan na testu za koronavirus zbog čega se nalazi u bolnici, javljaju mediji iz te zemlje.

Nogometno prvenstvo u Rusiji je prekinuto zbog pandemije koronavirusa, a do kraja natjecanja treba se odigrati još osam kola. Čelnici Lige ovih dana raspravljaju o budućnosti sezone, a jedna od opcija o kojoj razmišljaju je i definitivni prekid natjecanja.

