ŠTO ĆE NA KRAJU BITI S ALENOM HALILOVIĆEM? Nekada najveći talent hrvatskog nogometa u nemilosti trenera – ‘Imam savjet za upravu’

Halilović je stigao u Birmingham u listopadu prošle godine

Nekada najveći talent hrvatskog nogometa, bivši mladi reprezentativac, Alen Halilović, prema svemu sudeći mogao bi nastaviti karijeru u engleskom drugoligašu Birminghamu, gdje trenutno i igra.

Halilović je stigao u Birmingham u listopadu prošle godine. Doveo ga je tadašnji trener Aitor Karanka, no u međuvremenu je Bask smijenjen zbog katastrofalnih rezultata, a klupu je preuzeo još jedan slavni bivši igrač, Lee Bowyer.

Hrvat je u međuvremenu skupio 16 nastupa za Birmingham i zabio je jedan gol, a to je očito dovoljno Bowyeru da ga zadrži u klubu jer Halilović ima ugovor samo do kraja ove sezone.

“Sviđa mi se Alen kao igrač. On se može još poboljšati. Treba mu jedna dobra predsezona i mislim da može postati još bolji. Po onome što vidim i znam, on uživa ovdje. Ponavljam, sviđa mi se kao igrač i savjetovat ću upravi da ga potpiše. Donosi nam nešto drugačije, moramo imati takve igrače. On je siguran s loptom u nogama. Uvijek ide prema naprijed i igra u pravim prostorima za nogometaša”, rekao je Bowyer za Birmingham live.

Dakle, Halilović je u nemilosti svog trenera, ali bi prema svemu sudeći trebao ostati.