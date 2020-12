Međunarodna nogometna federacija nagradu za najboljeg nogometaša svijeta dijeli od 1991. godine

Poljski napadač Robert Lewandowski (32) proglašen je najboljim nogometašem svijeta za 2020. godinu u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA).

“Nevjerojatno je osvojiti nagradu ispred Ronalda i Messija,” rekao je Lewandowski.

“Ponosan sam i sretan. Ovo je sjajan dan za mene, a također i za moj klub i kolege,” dodao je poljski napadač.

Glasovali su izbornici i kapetani reprezentacija, novinari, te navijači, a Lewandowski je slavio ispred Cristiana Ronalda i Lionela Messija.

Za koga je glasovao?

A nakon što su dodijeljene nagrade objavljeni su rezultati glasovanja. Zanimljivo je to što su Messi i Ronaldo glasali za Poljaka dok on nije za njih. Portugalac mu je dao pet bodova, a Messi bod. Lewandowski je pet bodova dao Thiagu Alcantari, tri Neymaru i jedan Kevinu de Bruyneu.

Premda su mu konkurenti bila dvojica najboljih igrača 21. stoljeća, poljski napadač je sasvim zasluženo slavio. Lewandowski je s Bavarcima osvojio praktički sve i bio najbolji strijelac Bundeslige i Lige prvaka

U sezoni 2019/2020 Lewandowski je u dresu Bayerna odigrao 47 utakmica u kojima je postigao 55 pogodaka i upisao 10 asistencija te je bio ključni igrač Bavaraca u pohodu na osvajanje Bundeslige, Kupa Njemačke i Lige prvaka.

Za reprezentaciju Poljske je u 2019. i 2020. godini odigrao 14 utakmica u kojima je postigao osam pogodaka.

“Ovo je jedna od najboljih godina u mojoj karijeri. Nevjerojatno je štmo smo ostvarili u 2020. Veoma smo sretni,” naglasio je Lewandoski.

OFFICIAL: The full rankings list for #TheBest Men's FIFA Player of the Year for 2020. pic.twitter.com/9FUzXlLL03 — Squawka News (@SquawkaNews) December 17, 2020

Najboljom nogometašicom proglašena je Engleskinja Lucy Bronze (Manchester City), a u konkurenciji su bile i Dankinja Pernille Harder i Francuskinja Wendie Renard.

“Nemam riječi kojima bih objasnila kako se osjećam”, kazala je Bronze.

“Ako nas je 2020. išta naučila onda je to da cijenimo svaki trenutak, ne gledajte predaleko i živite ovdje i sada. Cijenim to više nego ikad. Ovaj ću trenutak pamtiti zauvijek, do kraja života,” dodala je Engleskinja.

Klopp šokiran

Za najboljeg trenera izabran je strateg Liverpoola Jurgen Klopp ispred Hansija Flicka (Bayern) i Marcela Bielse (Leeds).

“ŠokIran sam,” istaknuo je trener engleskog prvaka.

Ronaldo's votes

1) Lewandowski

2)Messi

3) mbappe Messi's votes

1) Neymar

2) mbappe

3) lewandowski I think this should tell u who is better — J. (@CertifiedFreakJ) December 17, 2020

“Nisam očekivao nagradu jer sam je osvojio prošle godine. Toliko je ljudi kojima želim zahvaliti, najviše mojim suradnicima. Da sam znao da ćemo ponovo dobiti nagradu, bili bi ovdje uz mene,” rekao je Klopp.

Naslov najboljeg vratara dobio je Nijemac Manuel Neuer koji je predvodio Bayern do naslova europskog i njemačkog prvaka, dok je kod djevojaka slavila vratarka Lyona Sarah Bouhaddi.

Sonu Puskas

Nagradu “Ferenc Puskas” za strijelca najljepšeg gola dobio je krilni napadač Tottenhama Son Hyong Min.

Dobitnik FIFA-ine nagrade Fair Play Mattia Agnese.

U najboljoj momčadi godine su Alisson Becker – Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies – Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich – Lionel Messi, Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo.

Međunarodna nogometna federacija nagradu za najboljeg nogometaša svijeta dijeli od 1991. godine, a prvi dobitnik je bio Nijemac Lothar Matthaus. Od 2010. do 2015. godine nagradu je dodjeljivala u suradnji s France Footballom koji najboljem nogometašu svijeta daje Zlatnu loptu. Međutim, prije pet godina FIFA i Francuzi odlučili su se razići.

Podsjetimo nagradu “The Best” prije dvije godine dobio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Svečana dodjela nagrada održana je kao virtualni događaj iz doma FIFA-e u Zurichu, a program su vodili ugledna engleska sportska novinarka Reshmin Chowdhury, te legendarni nizozemski nogometaš Ruud Gullit.