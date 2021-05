Mladi hrvatski reprezentativac Borna Sosa (23) priznao je da je razgovarao s direktorom Njemačkog nogometnog saveza Oliverom Bierhoffom oko igranja za reprezentaciju Njemačke umjesto Hrvatske.

HOĆE LI MLADI VATRENI IGRATI ZA NJEMAČKU? Ključni čovjek HNS-a ostao u čudu; ‘To mi je prvi glas…’

Podsjetimo, u petak je Bild objavio da bi Sosa u lipnju na Europsko prvenstvo mogao ići kao član njemačke reprezentacije te da je njegovo ime već na popisu njemačkog izbornika Joachima Lowa koji se sada sastoji od 32 igrača. Izbornik “Elfa” mora do kraja ovog mjeseca suziti popis na 26 igrača prema novom UEFA-inom pravilu, specifičnom za predstojeći Euro.

BORNA SOSA ODIGRAO CIJELU UTAKMICU, ‘ŠVABE’ POBIJEDILE: Hrvat se sa svojim klubom probio u gornji dio ljestvice

Sosa nikad nije nastupio za hrvatsku A vrstu, iako je od priprema za SP u Rusiji bio na širem popisu. Od 2018. godine igra za njemačkog prvoligaša Stuttgart.

Sosa je nakon posljednje utakmice svojeg kluba vu razgovoru za medije priznao da je razgovarao Beirhoffom.

“Bio sam u kontaktu s Bierhoffom. nismo razgovarali samo o ovome što je pred nama, već smo razgovarali i o mojoj budućnost ako ću igrati za Njemačku, kako će to izgledati”, otkrio je Sosa pa odgovorio na pitanje postoji li mogućnost da će on igrati za njemačku reprezentaciju na nadolazećem Euru:

“Da, to je moguće”, poručio je Sosa.

Could we see Borna Sosa playing for 🇩🇪 in the summer? 👀

Hear it from the man himself… 👇 pic.twitter.com/HT9u3zHT3Y

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 7, 2021